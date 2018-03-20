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Как изменится Челябинск к саммитам ШОС и БРИКС
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Как изменится Челябинск к саммитам ШОС и БРИКС

 
Как изменится Челябинск к саммитам ШОС и БРИКС

20/03/2018 - 15:44 Челябинск начал активную подготовку к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в городе в 2020 году. К этому сроку в областном центре появятся два конгресс-холла, девять гостиниц, обновятся аэропорт и цирк, улучшится экология и качество воды. На подготовку к саммитам будет затрачено около 50 миллиардов рублей. Такого уровня международное мероприятие в Челябинской области будет проходить впервые.

Общественно-деловой центр, где пройдут основные мероприятия саммитов, будет построен у набережной реки Миасс. По проекту планируется создать искусственный полуостров, на котором и расположится 40-этажное здание конгресс-холла площадью около 110 тысяч квадратных метров и парковкой на тысячу машиномест. Стоимость проекта составляет 9 миллиардов рублей. Строительство пока ведется на областные деньги. Планируется привлечение частных инвесторов.

После проведения саммитов в конгресс-холле будет работать торговый центр, выставочный комплекс, концертный зал, рестораны. В настоящее время проводится проектировка здания, идет отсыпка искусственного острова, выведены коллекторы. Вместе со строительством конгресс-холла будут проводиться работы по благоустройству набережной реки Миасс и реконструкции цирка.

Дополнительным местом для проведения мероприятий саммита станет малый конгресс-холл «Таганай» в пять этажей, который расположится на улице Труда между гостиницей Radisson Blu и ТРК «Гагарин Парк» на участке площадью 5 гектаров. В настоящее время уже идет монтаж второго этажа, подведены инженерные коммуникации.

ООО «Новапорт» возведет в Челябинске новый аэровокзал площадью 16 тысяч 300 квадратных метров. Он будет обслуживать внутренние воздушные авиалинии. Его пропускная способность будет выше нынешнего аэровокзала – 2,5 миллиона пассажиров в год. Стоимость проекта на первом этапе – 3176,6 миллиона рублей.

Также в городе будет построено девять гостиниц для гостей саммитов. «Этого достаточно, чтобы разместить всех приехавших на саммит. Губернатор Борис Дубровский лично провел переговоры с инвесторами и застройщиками новых гостиниц. Они предоставили главе региона отчет о наличии средств для строительства. Большинство объектов – долгострои»,- пояснил вице-губернатор Руслан Гаттаров.

Новые гостиницы появятся по адресам: Курчатова, 28; Васенко, 96; Лесопарковой, 9А; Свободы, 4; на проспекте Ленина, 35; на перекрестке Братьев Кашириных и Краснознаменной, перекрестке проспекта Победы и Молдавской. В 33 микрорайоне планируется построить два здания – 11 и 16 этажей. «Губернатор Борис Дубровский договорился с главой Министерства образования России Ольгой Васильевой, что финансирование строительства этих двух зданий возьмет на себя их ведомство. А после проведения саммитов здания перейдут в пользование ЮУрГУ для общежитий», - уточнил Руслан Гаттаров.

Также в рамках подготовки к саммитам будет проведено благоустройство фасадов на гостевых маршрутах, рекультивация городской свалки, озеленение улиц. Власти обещают улучшение экологической обстановки и качества воды.

Ольга Мельчакова

Фото

Как изменится Челябинск к саммитам ШОС и БРИКС
Как изменится Челябинск к саммитам ШОС и БРИКС
Как изменится Челябинск к саммитам ШОС и БРИКС
Как изменится Челябинск к саммитам ШОС и БРИКС
Как изменится Челябинск к саммитам ШОС и БРИКС
Как изменится Челябинск к саммитам ШОС и БРИКС
Как изменится Челябинск к саммитам ШОС и БРИКС
Как изменится Челябинск к саммитам ШОС и БРИКС
Как изменится Челябинск к саммитам ШОС и БРИКС
Как изменится Челябинск к саммитам ШОС и БРИКС
Как изменится Челябинск к саммитам ШОС и БРИКС
Как изменится Челябинск к саммитам ШОС и БРИКС
 
 

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