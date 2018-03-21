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Мэрия Челябинска отказала активистам из Полетаево в проведении 24 марта пикета против ТБО

 

21/03/2018 - 15:37 Администрация Челябинска отказала в проведении информационного пикета активистам из Полетаево, выступающим против расширения полигона по размещению твердых бытовых отходов в поселке.

Как уже сообщало агентство, активные жители поселка Полетаево направили в администрацию города уведомление о проведении 24 марта в сквере имени Андреевского пикета против расширения полигона твердых бытовых отходов(изначально он планировался для нужд Сосновского района, а теперь сюда намерены свозить отходы из 14 муниципалитетов, в том числе из Челябинска). Полетаевцы считают, что такое решение может усугубить и так непростую ситуацию с единственным питьевым источником областного центра – Шершневским водохранилищем.

Пикет с участием 20 человек планировалось провести с 14 до 16 часов в сквере имени Андреевского на пересечении улиц Худякова и Воровского.

В ответе мэрии говорится, что проведение мероприятия в данное время и в данном месте не предоставляется возможным, так как указанная площадка на тот период занята. Чиновники также утверждают, что в заявленное время будут заняты и другие площадки в городе, которые предназначены для подобных мероприятий: в парках Гагарина и «Металлург», в сквере Колющенко и на Алом поле. Видимо, именно в этот день и час все решили провести публичные мероприятия. И заявки подали раньше. 

Организаторам предложено выбрать иное место и время проведения пикета, а также согласовать с мэрией новую площадку. Активистам также напомнили о неправомерности проведения пикета без получения согласия от администрации.

Как написал на своей странице в соцсетях Юрий Черкасов, он намерен подать в следующий понедельник уведомление на новый пикет. Кроме того, он планирует направить исковое заявление в суд.

А в выбранное активистами время 24 марта Юрий Черкесов будет стоять в одиночном пикете. «Манишка есть, плакаты по теме полигона ТБО и сохранения Шершневского водохранилища заказаны и напечатаны, информационные листовки готовы», - заявил о своей готовности активист.

Любовь Юрина
 
 

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