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Жителей Челябинской области могут освободить от платы за капремонт

 

21/03/2018 - 14:17 Некоторым жителям Челябинской области не придется платить за капремонт. Другим могут снизить сумму ежемесячных выплат или вернуть ранее заплаченные деньги. Эти и другие финансовые послабления могут появиться после внесения поправок в региональный закон о проведении капремонтов, проработку которых начали депутаты Законодательного собрания.

Поводом для внесения изменений послужил закон, принятый накануне Госдумой. Российские депутаты постановили, что государство обязано возместить затраты на финансирование домов, которые нуждались в капремонте на момент приватизации первой квартиры. После этого встал вопрос о приведении в соответствие с Федеральным законом местных нормативных актов.

«Дискуссия идет давно. Граждане жалуются, что приватизировали жилье в домах, принятых в неудовлетворительном состоянии. Когда государство возместит затраты? Сейчас такая обязанность установлена. Единственно, что ее возложили на субъекты, – рассказал первый заместитель Заксобрания Челябинской области Юрий Карликанов. –  И в субъекте должен появиться уполномоченный орган и установит перечень домов, перечень работ и их стоимость. На проработку этих вопросов необходимо какое-то время.  А уже после этого ремонт в таких домах будет проводиться за счет бюджета».

Пока неясными остаются несколько ключевых вопросов, среди которых –  как быть тем жильцам, которые на протяжении нескольких лет исправно платили за капремонт и узнали, что их дом будет отремонтирован за счет бюджета? Вернут ли им уже внесенные деньги?

«Это, как раз, будет сейчас определяться. После того, как будет установлен перечень работ, пройдет работа с населением, с собственниками этих помещений. На какой основе – возвратной, безвозвратной? Если уже отремонтировали, как вариант, их могут освободить от дальнейшей платы. К моменту приватизации, возможно, не весь дом требовал капремонта, а только отдельные конструкции – сети теплоснабжения, кровля или что-то еще – тогда эти работы возьмет на себя государство, а жильцов освободят от расходов. Но, повторюсь, пока можно только предполагать», – подчеркнул Карликанов.

Для того чтобы определить, требовался ли дому капремонт в начале 90-х, когда началась приватизация, или нет, поднимут документы тех лет. Уже тогда существовала программа капитальных ремонтов, в которую включили требовавшие их дома с перечнем всех необходимых работ.

По оценке депутата, только на организационные вопросы уйдет не менее года. Только потом станет ясно, сколько домов требовали капремонта на момент их приватизации. Затем посчитают сумму необходимых затрат, составят очередность ремонта и приступят к выполнению работ.

Сергей Подолий
 
 

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