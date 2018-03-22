«Челябинск – не для гостей, а для жителей»: общественники предложили изменить формат подготовки к саммиту ШОС и БРИКС

22/03/2018 - 16:42 Участники группы «Челябинский урбанист» предложили изменить формат подготовки к саммитам БРИКС и ШОС, которые пройдут в городе в 2020 году. Они просят власти переставить ключевые акценты в предстоящей работе, и потратить выделяемые миллиарды рублей на благо жителей, а не гостей мероприятия.

Лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов опубликовал видеообращение к властям города и области. В нем он просит пересмотреть подход к организации подготовительных работ к международному форуму.

«Громкие заявления о том, что Челябинск получит новое рождение в связи с проведением саммитов, не имеют ничего общего с благоустройством города. Мы получим Конгресс-холл, в котором непонятно что будет впоследствии, и множество гостиниц. Но это никоим образом не повлияет на жизнь челябинцев. Чтобы изменить облик города, нужно совершенно по-иному подойти к инфраструктуре городской среды. То есть к газонам, освещению, тротуарам – так называемой «городской мебели», – считает урбанист.

Владов предлагает направить часть денег для саммита на приведение в порядок самых элементарных вещей. Например, занизить высоту бордюров, убрать столбы и дорожные знаки с узких тротуаров, выровнять дороги и пешеходные участки с таким расчетом, чтобы на них не образовывались лужи и так далее. А так же привести в порядок общественный транспорт, убрав с улиц старые автобусы и маршрутки.

«Люди именно с этим взаимодействуют каждый день. Они ежедневно наступают на лужи и влезают в грязные маршрутки. Поэтому необходимо менять приоритеты. И когда у нас появятся деньги, нужно в первую очередь направить их на благоустройство городской среды. Провести программу «Моя улица», которую провели в Москве, чтобы у нас появились нормальные тротуары из плитки и гранита, чтобы занизили бордюры на пешеходных переходах. Это же самое элементарное! Хочется, чтобы администрация стала смотреть на то, что у нас под ногами, а не на красивые высотки».

Урбанист подчеркнул, что саммит – мероприятие временное. Гости приехали и уехали, а жители остались. Поэтому подготовку к международному форуму нужно подходить с точки зрения интересов горожан.

«Нужно использовать это мероприятие с корыстными целями для города. Попытаться развить те сферы, которые находятся в упадке. Сначала городская среда, чистый транспорт и удобные для прогулок улицы, а уже потом – гостиницы, Конгресс-холл и все прочее. Именно в такой последовательности!» – уверен Лев Владов.

Группа «Челябинский урбанист» – интернет-сообщество молодых людей, небезразличных к городской среде Челябинска. Оно объединяет молодых архитекторов, дизайнеров, юристов и т.д., которые предлагают альтернативные пути развития города. В своем подходе они стараются отойти от традиционных схем проектирования как жилой среды, так и общественных территорий, выдвигают идеи по оптимальному развитию городской инфраструктуры и транспорта.