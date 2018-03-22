Комиссия детского омбудсмена РФ не выявила серьезных нарушений в детских домах Челябинской области

22/03/2018 - 14:37 В Челябинской области в ходе проверок детских домов, проведенных представителями аппарата уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка, не было выявлено массовых и грубых нарушений. Об этом заявила детский омбудсмен в Челябинской области Ирина Буторина.

«Важно, что в ходе посещения и проверок учреждений не было выявлено фактов массовых, а также грубых нарушений прав детей в учреждениях, -отметила Ирина Буторина. - Вместе с тем, уже намечены мероприятия по улучшению проводимой работы с детьми, в том числе и межведомственного характера. Несколько индивидуальных вопросов по оказанию помощи детям, воспитывающимся в детских домах, взяла на личный контроль с целью оказания всесторонней помощи».

Напомним, проверка проводилась с 25 февраля по 2 марта в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также социально-реабилитационных центров и социальных приютов. Комиссия прибыла в связи с выявленными случаями совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в одной из коррекционных школ-интернатов.

Как уже сообщало агентство, по факту совершения насильственных действиях сексуального характера в отношении семи детей было возбуждено уголовное дело. Обвинение предъявлено 51-летнему мужчине. Кроме того, возбуждено и расследуется уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами органов социальной защиты. Руководитель детского дома, где, как предполагается, совершались преступления, уволен.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе детского омбудсмена, в области функционирует более 70 учреждений данного профиля, в них проживают и воспитываются чуть более 2,5 тысяч детей. За 6 дней проверки проведены более чем в 30 учреждениях города Челябинска, Магнитогорска, Копейска и Троицка, а также Нагайбакского, Кусинского, Еманжелинского, Октябрьского и Увельского районов. Во всех территориях в работе принимали участие представители органов прокуратуры.

По итогам проверки специалистами Аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка будут подготовлены рекомендации в адрес региона.

«К настоящему моменту в наш адрес пока справка не поступила, мы ожидаем рекомендации коллег в ближайшее время», - прокомментировала Ирина Буторина.