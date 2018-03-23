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Вопрос по ГОКу решен окончательно? Рыбас пожелал успехов РМК в рекультивации коркинского разреза

 

23/03/2018 - 16:45 Статс-секретарь – заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Александр Рыбас положительно оценил проект Русской медной компании по рекультивации угольного разреза «Коркинский» с использованием закладочного материала Томинского горно-обогатительного комбинат.

Как уже сообщало агентство, Александр Рыбас вместе с вице-губернаторм Сергеем Шалем побывал 23 марта на угольном разрезе «Коркинский» в Челябинской области и оценил самую глубокую в Евразии яму. «Масштаб разреза впечатляет», - поделился своими впечатлениями от увиденного замглавы Ростехнадзора.

Александру Рыбасу был представлен проект Русской медной компании по рекультивации угольного разреза «Коркинский» закладочным материалом

«Очень важно, что найдено такое техническое решение, которое позволяет, с одной стороны, развивать новые мощности, а, с другой стороны, отдавать долг природе, - высказал свое мнение по проекту Александр Рыбас. - Человек забрал и использовал уголек, а теперь нужно привести все в порядок. Чтобы экология не страдала и люди могли жить вокруг».

Сергей Шаль рассказал московскому чиновнику, что в свое время по распоряжению Владимира Путина (на тот момент премьер-министра РФ, а сейчас президента) было организовано переселение жителей из домов, находившихся в зоне оползневых процессов разреза. «Я думаю, что они рады, что их отселили. Они получили современное жилье. Но, тем не менее, людям хочется жить в обжитых, намоленных местах», - поделился своей точкой зрения Рыбас.

Федеральный чиновник отметил важность проводимой РМК социальной политики в регионах своего присутствия, в том числе и в Коркинском районе. «Очень важно, что такие крупные компании, как РМК, помимо того, что зарабатывают деньги и обеспечивают своих сотрудников рабочими местами, они решают социальные задачи, проявляя гражданскую позицию. Это может показаться громкими словами, но это так и есть», - подчеркнул Александр Рыбас.

Он пожелал РМК успехов в осуществлении проекта по рекультивации разреза. «Надеюсь, что здесь будет со временем хорошая рекреационная зона, где челябинцы будут отдыхать», - выразил надежду глава Ростехнадзора.

Год назад вице-губернатор Олег Климов также обещал, что на месте чадящего коркинского разреза появится озеро, пригодное для разведения рыбы и отдыха людей. «Озеро, которое появится на месте Коркинского разреза, будет ничем не хуже Бирюзового. Это будет не технический водоем, а зона рекреации», - рассказывал Климов. Бирюзовое - это самый глубокий водоем карьерного типа на Южном Урале, он создан на месте угольного карьера. Сегодня в нем разводят форель.

Сегодня на пресс-подходе в правительстве Челябинской области Александр Рыбас еще раз напомнил о необходимости тушения эндогенных пожаров. «Я не хотел бы фантазировать на тему, что будет, если угольный разрез «Коркинский» не будет рекультивирован. Ответ очевиден. Если есть эндогенные пожары, то нужно бороться», - подчеркнул замглавы Ростехнадзора.

Напомним, в прошлые годы именно сотрудники регионального управления Ростехнадзора активно выявляли различные нарушения на разрезе (недостаточное тушение эндогенных пожаров, отравляющих воздух не только Коркинского района, но и Челябинска) и приостанавливали горные работы в бытность работы Челябинской угольной компании по добыче угла на разрезе.  В настоящий момент с пожарами на разрезе борется  ООО «Промрекультивация (50% принадлежит РМК, 50% - ЧУК). 

 

Любовь Юрина
 
 

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