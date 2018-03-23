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Замруководителя Ростехнадзора оценил угрозы коркинского разреза и проект его ликвидации

 

23/03/2018 - 11:43 Статс-секретарь - заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Рыбас побывал сегодня, 23 марта, на угольном разрезе «Коркинский» в Челябинской области, чтобы лично оценить угрозы угольного разреза «Коркинский» и перспективы его ликвидации. В поездке московского чиновника сопровождал вице-губернатор Сергей Шаль.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» Сергей Шаль, Александр Рыбас оценивал реальность существования угрозы разреза «Коркинский» экологии Коркинского района и региона.  Он также познакомился с проектом рекультивации коркинского разреза.

Угольный разрез «Коркинский» - крупнейшая в Евразии открытая горная выработка, глубиной 493 метра, длиной по поверхности – более 3 километров, шириной – свыше 2,5 километра. Эксплуатация разреза началась в 1934 году. Добычные работы на карьере прекращены в ноябре 2017 года. Главной проблемой остаются оползневые процессы и эндогенные пожары, которые негативно влияют на качество атмосферного воздуха не только в Коркинском районе, но и в Челябинске.

В 2017 году АО «Томинский ГОК» вместе с АО по добыче угля «Челябинская угольная компания» учредило ООО «Промрекультивация». Эта компания теперь занимается тушением эндогенных пожаров на разрезе. Кроме того, РМК предложила свой вариант рекультивации разреза «Коркинский» с использованием закладочного материала, который будет производиться на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа и транспортироваться в разрез по специальным пульпопроводам. Этот проект одобрен в минэкологии. «Это вполне, как специалисты и экологи говорят, приемлемый вариант», - заявил министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской, приезжавший в Челябинск. Но общественники выступили категорически против засыпки разреза материалом ГОКа.

Члены Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Иван Засурский и Сергей Цыпленков, раскритиковали проект РМК. Предлагается также вариант засыпки разреза породой с его отвалов. Но никто всерьез его не рассматривает.

Любовь Юрина
 
 

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