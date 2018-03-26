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Дубровский: Давайте почитаем смс и послушаем прощальные звонки детей в Кемерово, может, у кого-то что-то дрогнет

 
Дубровский: Давайте почитаем смс и послушаем прощальные звонки детей в Кемерово, может у кого-то что-то дрогнет

26/03/2018 - 17:12 Губернатор Челябинской области Борис Дубровский сегодня, 26 марта, начал аппаратное совещание с заместителями и министрами с минуты молчания, посвященной погибшим в пожаре в Кемерово.

«Минута молчания объявляется для того, чтобы каждый из нас мог окунуться и подумать, все ли мы делаем для того, чтобы подобного рода ситуация не происходила. Эта трагедия случилась не у нас, но случилась с нами. Надо сделать выводы, - отметил Борис Дубровский. - Давайте почитаем смс погибших детей, их звонки послушаем, как они прощались со своими родителями. Может, у кого-то что-то дрогнет, и мы примем правильные решения. Мы – представители власти, коммерсанты и все остальные. Это наша трагедия. Она не в Кемерово. Она – наша!».

Губернатор Челябинской области поручил Олегу Климову с участием всех ответственных лиц провести на территории области проверку всех объектов с массовым пребыванием людей на предмет пожарной безопасности. Особое внимание – на проверку состояния и работоспособности противопожарной сигнализации.

«Всех учащихся и воспитанников дошкольных учреждений, а также их родителей, нужно дополнительно проинформировать об элементарных правилах поведения в экстремальных ситуациях, прежде всего – при пожарах и задымлениях помещений», – подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский. – Мы должны обязать владельцев всех торгово-развлекательных комплексов обеспечить надлежащим образом пожарную безопасность и эвакуацию посетителей в случае чрезвычайной ситуации».

Также Борис Дубровский поручил министерству здравоохранения связаться с коллегами из Кемеровской области. «Задать прямой вопрос, нужна ли помощь, и если нужно, то незамедлительно ее оказать», - поручил глава региона.

Как уже сообщало агентство, 25 марта в торговом комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово случился пожар. По последним данным, погибли 64 человека, среди них много детей. В Кемеровской области объявлен траур с 27 по 29 марта. Борис Дубровский выразил соболезнования и готовность оказать необходимую помощь.

Ольга Мельчакова
 
 

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