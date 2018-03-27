Директоров ТРЦ в Челябинской области вызовут на КЧС в связи с трагедией в Кемерово

27/03/2018 - 14:23 Областная комиссия по Челябинской области на ближайшем заседании рассмотрит вопросы обеспечения безопасности южноуральцев в местах массового пребывания людей, в том числе в торгово-развлекательных комплексах, кинотеатрах, детских центрах. В регионе пройдут массовые проверки ТРЦ в связи с трагедией в Кемерово, где пожар унес жизни 64 человек.

Об этом сообщил агентству «Урал-пресс-информ» вице-губернатор Олег Климов.

Как уже сообщало агентство, 26 марта губернатор Борис Дубровский поручил Олегу Климову организовать на территории области проверки всех объектов с массовым пребыванием людей на предмет пожарной безопасности.

«Сегодня, 27 марта, состоится организационная встреча с участием представителей прокуратуры, органов власти и МЧС. На ней будут определены приоритеты по проведению внеплановых проверок и график с учетом существующих сил», - сообщил Олег Климов. На сегодня внеплановые проверки по закону могут проводить только надзорные ведомства. Генпрокурор поручил надзорным ведомствам в регионах провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры.

На следующей неделе, 4 апреля, состоится заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Челябинской области рассмотрит вопросы безопасности, которую возглавляет губернатор Борис Дубровский. С большой долей вероятности на заседание для серьезного разговора будут приглашены руководители торгово-развлекательных центров в Челябинске. Предстоит обсудить, как обстоят дела в челябинских торгово-развлекательных центров и все ли меры предприняты для обеспечения безопасности посетителей.

Олег Климов отметил, что уже на начальной стадии расследования уголовного дела, возбужденного в Кемерово по факту трагедии, были выявлены серьезные нарушения, допущенные как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы.

В ТРЦ не сработала пожарная сигнализация. Кроме того, сотрудник ЧОП при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения. Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы, чего категорически делать нельзя.

В кинотеатрах и батутном центре обязательно должны быть действующие системы пожаротушения. В этот раз что-то не сработало. Кроме того, персонал растерялся и не знал, как правильно действовать. В обязательном порядке должна быть система дымоудаления, система аварийного освещения. Надо проверять, как уже установленные системы в центрах работают.

Следствие проверяет информацию и о других нарушениях. Как уже сообщало агентство, по факту трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Дело передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России. На данный момент задержаны и допрошены четверо подозреваемых.