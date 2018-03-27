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В России - траур. Челябинск скорбит вместе с Кемерово

 
Владимир Путин объявил 28 марта днём траура в России, Челябинск скорбит вместе с Кемерово

27/03/2018 - 16:12 Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем траура в связи с гибелью более 60 человек в результате крупнейшего пожара в торговом центре «Зимняя вишня в Кемерово. Соответствующий указ главы государства размещен на сайте Кремля.

«В день траура на всей территории страны приспустить Государственные флаги Российской Федерации», - говорится в документе.

Всем учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи в этот день. Правительству РФ поручено совместно с органами государственной власти субъектов принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.

Сегодня, 27 марта, в Челябинске в 18 часов состоится акция памяти погибших при пожаре в ТРЦ Кемерово. Все неравнодушные соберутся у памятника Орленку (перекресток ул. Красной и пр. Ленина), возложат цветы и мягкие игрушки на месте импровизированного мемориала и почтят минутой молчания погибших.

Сегодня в связи с трагическими событиями в Челябинске отменен фестиваль КВН «НА БИС!». Организаторы фестиваля рассчитывают на понимание зрителей и сообщат о новой дате его проведения дополнительно.

В среду, 28 марта, в 16 часов состоится мемориальное шествие «Тишина» в память погибших. Участники собираются у кинотеатра «Знамя», сообщил в социальных сетях руководитель фонда «Теплый дом» Михаил Щапов.

Ольга Мельчакова
 
 

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