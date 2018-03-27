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Водный апокалипсис: ученые предрекли вымирание Челябинска из-за Томинского ГОКа

 

27/03/2018 - 16:42 Челябинские ученые провели в Доме ученых круглый стол, на котором наглядно показали все последствия для водоснабжения города-миллионника от строительства Томинского ГОКа. Приведенные ими данные доказывают: после начала работы комбината и Челябинск, и прилегающие к нему населенные пункты, уже через несколько лет останутся без воды.

Ученые озвучили интересный документ. «Русская медная компания», которая собирается строить Томинский ГОК, отправила запрос в Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) на забор воды для нужд комбината. Запрашиваемые ими объемы воды постоянно растут: сначала им требовалось 8 миллионов кубометров, потом 30 и, наконец,  уже 40 миллионов кубометров в год, далее объемы водопотребления будут только нарастать. (На примере Михеевского ГОКа (Варненский район Челябинская область)  потребность в воде увеличилась от 4 миллионов куб. в 2011 г. в год  до 20 миллионов куб. в настоящее время.)

При этом, как следует из письма Росводресурса, «в отдел водных ресурсов по Челябинской области ни разу не были представлены ни проект в полном объеме, ни нормативно-расчетное водопотребление и водотведение на начальном этапе и на перспективу». В РМК заявляют, что они будут брать воду из озера Синеглазово, из реки Чумляк, из реки Миасс после сброса сточных вод Челябинска, а Росводресурс указывает  проектным организациям и Томинскому ГОКу об отсутствии возможности использовать поверхностные водные ресурсы в бассейне реки Миасс.

«Сейчас разговор идет об еще большей цифре,– рассказала директор Южно-Уральского научно-исследовательского института водного хозяйства Раиса Казанцева. – Она приближается к шестидесяти миллионам кубов. Этой воды у нас нет.»(Справка - в генеральном плане Томинского поселения от 2016 г. указан требуемый объем воды для Томинского ГОКа в количестве 61-78 млн.куб.в год, том 1, стр.136)

Источник водоснабжения города Челябинск – река Миасс, сток которой  зарегулирован и используется для водоснабжения, промышленных и хозяйственных нужд.  С этой целью был построен ряд водохранилищ и прудов:

- для г. Миасса -  Миасский городской пруд,  Поликарповский пруд;

- для Челябинского промрайона - Аргазинское водохранилище и  Шершневское водохранилище (водоприемная чашка воды Аргазей), работающие в каскаде, и пруд ЧГРЭС (объект энергетики).

Водный режим реки Миасс на участке от плотины Шершневского водохранилища и до впадения в него реки Зюзелки (с.Долгодеревенское) находится в зависимости от режима работы Шершневского гидроузла, работающего в каскаде с Аргазинским водохранилищем.

Весь город, включая промышленные предприятия, потребляет в год  347 миллионов кубов воды. 

Согласно статистическим характеристикам объема притока воды к Аргазинскому водохранилищу с учетом водопотребления города Челябинска,   в многолетнем балансе притока воды к Аргазям наблюдается дефицит в 5,61 млн.м3, и, следовательно, в многолетнем разрезе свободной воды в Аргазинском водохранилище нет. Дополнительная нагрузка потребления может привести к сбою водоснабжения Челябинского промрайона уже в годы 50% обеспеченности по стоку (каждый второй год) при отсутствии свободной емкости Аргазинского водохранилища. Частота и продолжительность "провальных"  лет в водоснабжении  города Челябинска и промрайона  увеличатся, что гарантированно потребует дополнительных источников пополнения Аргазинского водохранилища.

 В гидрогеологическом отношении Томинская группа месторождений расположена на гребне водораздельной части бассейна подземных вод (отметки 270-280 м), имеющего разгрузку в северном, восточном и южном направлениях. Снижение бытовых уровней на 400 и более метров приведёт к перераспределению стока, что снизит долю подземного питания бассейнов рек Биргильда, Серазак и Каменка. Не оценено однозначно и влияние предприятия на безальтернативный источник водоснабжения Челябинской агломерации городов.  Между тем в непосредственной близости от предприятия расположены месторождения пресных питьевых вод: Бутаковское (№299), Западноприисковское (№236), Южное (№58) и Полетаевское (№66), которые могут быть вовлечены в формирующуюся депрессию. Лишится  водоснабжения СНТ «Дубровский». При ликвидации предприятия после отработки карьера и восстановлении первоначальных направлений потоков возможно образование обширного очага химического загрязнения питьевых подземных вод.

При реализации проекта Томинского ГОКа Шершневское водохранилище и подземные воды однозначно будут загрязнены, что лишит город водоисточника и  возможности забора воды. По данным геологических карт на территории Томинского ГОКа и до Шершневского водохранилища проходят тектонические разломы, в том числе крупные: Тимофеевский и Томинский.

Расчетом  времени достижения загрязненных подземных вод промышленными стоками по водопроводящему Томинскому разлому от хвостохранилища до выхода на дневную поверхность в урочище Бишбайтал  установлено, что время пробега загрязненных поверхностных вод до урочища Бишбайтал и далее в  Шершневское водохранилище при скорости течения 0,1 м/сек составит менее двух суток.

Время движения загрязненных вод по Томинскому разлому до Шеинского месторождения подземных вод ориентировочно будет в четыре-пять раз меньше, чем до Шершневского водохранилища.

Ученые показали участникам круглого стола результаты и собственных исследований влияния химических элементов "хвостов"  ГОКа на качество воды. По полученным данным она будет иметь значительное превышение по всем основным показателям.

«Мы залили 10 граммов пробы 50 миллилитрами воды и оставили на 10 дней. И что получили? Содержание меди – от 0,37 до 0,46 миллиграмм на литр, цинка – от 0,68 до 0,73, железа – от 6,3 до 8,18 миллиграммов»,– объяснил профессор ЮУрГУ Сергей Денисов.

Пока на запрос РМК в Федеральном агентстве водных ресурсов дали отказ. Предоставить 40 миллионов кубометров воды на технические нужды Томинского ГОКа невозможно, так как компания не показала никаких нормативных расчетов водопотребления, в том числе безвозвратного.

В итоге, сделали вывод участники круглого стола, водный баланс Томинского ГОКа не прозрачен и по материалам проекта  достоверность  его не установлена. Такого количества воды для нужд комбината просто нет. При этом на месте строительства горно-обогатительного комбината вовсю идут подготовительные работы.

Напомним, что в октябре 2016 года профессор Уральского государственного горного университета Ольга Гуман сказала, что «Ваши Шершни будут осушены, потому что вода уйдёт в карьер».

Каким будет будущее Челябинска в результате загрязнения или осушения Шершневского водохранилища? Чтобы этот водный апокалипсис не наступил, важно, чтобы власти прислушались к доводам общественников и неангажированных ученых.

Сергей Подолий
 
 

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