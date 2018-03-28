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Скорбим вместе: В городах Челябинской области сегодня проходят акции в память о погибших в Кемерово

 
Скорбим вместе: В городах Челябинской области сегодня проходят акции в память о погибших в Кемерово

28/03/2018 - 12:34 В большинстве городов Челябинской области сегодня, 28 марта, пройдут акции, посвященные памяти погибших в пожаре в Кемерово. Будут приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия.

В России 28 марта объявлен днем траура в связи с гибелью 64 человек в результате крупнейшего пожара в торговом центре «Зимняя вишня в Кемерово.

В Коркино в 18 часов на площади имени Ленина пройдет траурная акция. В небо будут выпущены белые шары, объявлена минута молчания. В Еманжелинске в 12 часов состоится траурный митинг около часовни в районе автостанции, в 18 часов – запуск символических белых шаров. В Миассе акция пройдет в это же время на площади перед зданием администрации города. В тот же час памятная акция состоится в Верхнеуральске. В Озерске памятное мероприятие пройдет у «Вечного огня». Жители Кусы соберутся в 18 часов на городскую площадь почтить минутой молчания и запустить в небо белые шары в память о светлых душах погибших детей и их родителей.

Катав-Ивановский район не остается в стороне. Все флаги на территории района будут приспущены. А местные жители в социальных сетях предлагают устроить 3 апреля акцию в память о погибших. «3 апреля будет 9 дней с момента трагедии в Кемерово, - пишут катавивановцы в соцсетях. – Предлагаю ровно в 12 часов по московскому времени остановить движение автомобилей и нажать на клаксоны. Неважно, на легковом или грузовом автомобиле. Пусть это будет знаком того, что мы помним и скорбим вместе с пострадавшими. Пусть вся Россия остановится на 5 минут». Автомобилисты могут поддержать участников акции в это время звуковым минутным сигналом.

В Челябинске сегодня в 16 часов состоится мемориальное шествие «Тишина» в память погибших детей и взрослых в Кемерово. Сбор у кинотеатра «Знамя» на улице Кирова, 112. В тишине горожане пройдут по Кировке к памятнику «Учителя и ребенка», возложат цветы, игрушки, свечи и запустят в небо белые воздушные шары, сообщает руководитель РБФ «Тёплый Дом» Михаил Щапов.

Ольга Мельчакова
 
 

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