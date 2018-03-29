В Миассе по подозрению в получении многомиллионной взятки задержаны депутат и сотрудник администрации

29/03/2018 - 12:40 В Миассе (Челябинская область) в получении многомиллионной взятки подозреваются депутат городского Совета депутатов, сотрудник местной администрации, эксперт и житель города. Все подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело по части шестой статьи 290 УК РФ.

«По данным следствия, в 2017 году подозреваемые, действуя в организованной группе, приобрели в Миассе за средства бюджета по завышенной стоимости - на основании фиктивной экспертной оценки - торговое помещение для размещения детского сада. За эти действия они получили взятку, превышающую восемь миллионов рублей», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по Челябинской области Владимир Шишков.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении обвинения. В ходе расследования уголовного дела следователь СК в обязательном порядке установит причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений. Для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в рамках данного уголовного дела в управлении образования и КУИЗО Миасса сегодня, 29-го марта, утром начались обыски.