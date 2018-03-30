 

Челябинск - новости города и Челябинской области

В избранное
Сделать стартовой
Вход
Об агентстве Контакты Реклама
Погода в Челябинске
Ясно
-4 °C
  • Ясно
  • Ветер: З, 6 м/с
  • Давление: 761 мм рт.ст.
  • Отн. Влажность: 42 %
Карта региона
 
Rambler's Top100
В Москве обсудили подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС. Фото Валерия Иванова
В Москве обсудили подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС
В Челябинскую область придет настоящая весна. Прогноз на апрель. Фото Валерия Иванова
В Челябинскую область придет настоящая весна. Прогноз на апрель
В выходные у православных Лазарева суббота и Вербное воскресенье
В выходные у православных Лазарева суббота и Вербное воскресенье
Южноуральцев ждут на «АгроПродЭкспо-2018» за тем, чего не купишь в магазинах. Фото Валерия Иванова
Южноуральцев ждут на «АгроПродЭкспо-2018» за тем, чего не купишь в магазинах
 

В Москве обсудили подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС

 

30/03/2018 - 14:49 Вся необходимая инфраструктуры для проведения саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске будет готова к ноябрю 2019 года.

Совет глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и встреча лидеров БРИКС в Челябинске состоится в 2020 году.Губернатор Челябинской области Борис Дубровский, выступая на межведомственном совещании в Москве, заверил, что южноуральская столица будет готова к проведению саммитов в срок.

«Мы с 2015 года планомерно занимаемся вопросами подготовки региона к мероприятиям – утверждена дорожная карта, определены все объемы работ, - доложил глава региона. - Вся инфраструктура будет готова к ноябрю 2019 года».

В преддверии саммитов ШОС и БРИКС Челябинск ждет глобальная «перезагрузка». «В оставшиеся два года необходимо приложить усилия и проделать внушительную подготовительную работу, с тем, чтобы обеспечить председательство Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019-2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году», – отметил советник президента РФ Антон Кобяков. которых провел совещание.

Будут построены общественно-деловой центр и конгресс-холл, гостиницы и современные транспортные развязки. Город украсит новая благоустроенная набережная на реке Миасс. Будет закрыта и рекультивирована свалка, модернизирован аэропорт и отремонтировано здание цирка. Будут применены передовые экологические решения, отметили на совещании. По мнению Кобякова, проведение саммитов ШОС и БРИКС придаст мощный импульс развитию Челябинска и региона в целом.


 
 

Главное

В Челябинске суд взял под стражу депутата Рындина по делу о взятке в 8 миллионов
В Челябинске суд взял под стражу депутата Рындина по делу о взятке в 8 миллионов
Борис Дубровский раскритиковал автодорогу между поселком Мирный и селом Уйское
Борис Дубровский раскритиковал автодорогу между поселком Мирный и селом Уйское
У «книжкиной мамы» Южного Урала день рождения. Фото http:/uralskaz.info/skaz
У «книжкиной мамы» Южного Урала день рождения
Энергетики намерены ограничить электроснабжение больниц Челябинской области из-за долгов
Энергосбыт намерен ограничить электроснабжение больниц Челябинской области из-за долгов
В Снежинске на глазах у матери сын убил своего отца
В Снежинске на глазах у матери сын убил своего отца
Следователи выяснят причины смерти молодой женщины во время родов в Челябинске
Следователи выяснят причины смерти молодой женщины во время родов в Челябинске
С 1 апреля повысят пенсию около 90 тысячам южноуральских пенсионеров. Фото Валерия Иванова
С 1 апреля повысят пенсию около 90 тысячам южноуральских пенсионеров
В Саткинском районе у Челябэнерго украли более миллиона киловатт-часов . Фото Валерия Иванова
В Саткинском районе у Челябэнерго украли более миллиона киловатт-часов
Борис Дубровский пообещал юным хоккеистам из Уйского района поездку на игру &quot;Трактора&quot;
Борис Дубровский пообещал юным хоккеистам из Уйского района поездку на игру "Трактора"
В Челябинске девушку-сироту включили в список на жилье, когда ей исполнился 31 год
В Челябинске девушку-сироту включили в список на жилье, когда ей исполнился 31 год
 

Разделы

ticker
Агро+
Интервью
Статьи
Крупным планом
Есть мнение

Сюжеты

Танкоград - в историях и лицах
Метро в Челябинске
Экология
Владимир Путин в Челябинской области
Бюджет
Общественный транспорт Челябинска

О нас

Читайте новости:

 

© 2016
Сайт разработан
andribas

© 1997-2016 Региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"
Эл №ФС77-52356 от 22.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Монакова, д. 33, офис 2
Телефоны: (351) 237-29-26, 260-51-33, 237-15-35. Email: maineditor@uralpress.ru
По вопросам рекламы обращаться: rek@uralpress.ru

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки не закрытой от поисковых систем.

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если такая информация содержится в комментариях читателей.

Рейтинг@Mail.ru

 Яндекс цитирования