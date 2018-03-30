В Москве обсудили подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС

30/03/2018 - 14:49 Вся необходимая инфраструктуры для проведения саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске будет готова к ноябрю 2019 года.

Совет глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и встреча лидеров БРИКС в Челябинске состоится в 2020 году.Губернатор Челябинской области Борис Дубровский, выступая на межведомственном совещании в Москве, заверил, что южноуральская столица будет готова к проведению саммитов в срок.

«Мы с 2015 года планомерно занимаемся вопросами подготовки региона к мероприятиям – утверждена дорожная карта, определены все объемы работ, - доложил глава региона. - Вся инфраструктура будет готова к ноябрю 2019 года».

В преддверии саммитов ШОС и БРИКС Челябинск ждет глобальная «перезагрузка». «В оставшиеся два года необходимо приложить усилия и проделать внушительную подготовительную работу, с тем, чтобы обеспечить председательство Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019-2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году», – отметил советник президента РФ Антон Кобяков. которых провел совещание.

Будут построены общественно-деловой центр и конгресс-холл, гостиницы и современные транспортные развязки. Город украсит новая благоустроенная набережная на реке Миасс. Будет закрыта и рекультивирована свалка, модернизирован аэропорт и отремонтировано здание цирка. Будут применены передовые экологические решения, отметили на совещании. По мнению Кобякова, проведение саммитов ШОС и БРИКС придаст мощный импульс развитию Челябинска и региона в целом.