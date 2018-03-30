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В выходные у православных Лазарева суббота и Вербное воскресенье

 
В выходные у православных Лазарева суббота и Вербное воскресенье

30/03/2018 - 10:45 В суббту, 31 марта, у православных Лазарева суббота. Традиция отмечать этот день и само название праздника связаны с библейским преданием - накануне входа в Иерусалим Иисус Христос совершил чудо воскрешения Лазаря. Этот праведник жил вместе с сестрами Марфой и Марией в селении Вифания близ Иерусалима и скончался за четыре дня до прихода Господа в Вифанию.

В Лазареву субботу в храмах освящали веточки вербы молитвой и окроплением святой водой. Освященные ветви раздаются молящимся. С ними, при зажженных свечах, верующие стоят до конца службы, знаменуя этим торжество победы жизни над смертью (воскресенье). В Лазареву субботу разрешается икра, елей и вино.

В воскресенье, 1 апреля, за неделю до Пасхи православные отпразднуют Вербное воскресенье. Это один из двунадесятых церковных праздников Входа Господня в Иерусалим.

По преданию, в этот день Иисус Христос въехал в Иерусалим, и люди устилали Его путь пальмовыми ветвями и приветствовали возгласами «Осанна!», как обычно обращались только к царю. В России, где таких деревьев нет, и где первой распускается верба, с давних времен стали использовать ее ветви, почему и сам праздник стал называться Вербным воскресением. Но подлинное его название — Вход Господень в Иерусалим, Неделя Ваий или Цветоносное воскресение.

Вербу освящают также и по окончании Литургии в воскресенье. Освящённые вербные ветви уносят домой и хранят на полочке с иконами до следующего Вербного Воскресения, а потом сжигают их в садах и огородах. Считается, что вербы оберегают жилище от всяких бед и напастей. Почки освященной в храме вербы рекомендовали есть женщинам от бесплодия, они защищали также от лихорадки.

Раньше в православный праздник Вербное воскресенье устраивали народные гуляния, ярмарки и детские развлечения. Они носили название «Вербохлест». Считалось, что в этот день дети празднуют весну своей жизни. На ярмарке, где проходили народные гуляния, продавались гудки, трещотки, «тещины языки» и другие игрушки.

Сегодня соблюдающие Великий Пост могут позволить себе более разнообразную пищу — можно есть рыбу, использовать растительное масло и даже разрешается выпить немного красного вина.

В понедельник, 2 апреля, начинается Страстная седмица. Она посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа. Каждый христианин как бы проходит вместе со Спасителем Его скорбный путь ради того, чтобы иметь соучастие и в Его Воскресении, в победе Господа над смертью. Эти дни особенно важны, поэтому каждый из них принято называть великим.

Любовь Юрина
 
 

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