Челябинцы, возмущенные увольнением директора спортшколы «Конас», соберут подписи за отставку главы упрспорта

02/04/2018 - 14:39 Во вторник, 3 апреля, в Челябинске состоится пикет в защиту заслуженного тренера, мастера спорта, чемпиона мира, директора спортивной школы олимпийского резерва «Конас» Олега Строгонова, уволенного по решению начальника городского управления спорта Евгения Иванова.

Как уже сообщало агентство, 26 марта начальник Управления спорта администрации города Челябинска Евгений Иванов вызвал Олега Строгонова к себе и вручил уведомление о расторжении трудового договора по инициативе работодателя. На увольнение было дано три дня. Олег Строгонов, получив такую «благодарность» за многолетнюю работу в преддверии 30-летнего юбилея созданного им «Конаса», попал в кардиологическое отделение больницы «скорой помощи»

«Коллектив школы, спортсмены, их родители, вся спортивная общественность города Челябинска возмущены произошедшим, и требуют от властей отменить свое необоснованное, несправедливое решение», - говорится в петиции, созданной в защиту Олега Строгонова. Ее подписали уже более одной тысячи 300 человек.

Во вторник массовая акция в защиту Олега Строгонова пройдет в сквере на Алом Поле с 13 до 15 часов. Заявлено, что в пикете примут участие, как минимум, 500 человек.

Поддержать Олега Строгонова придут тренеры, взрослые спортсмены, родители юных воспитанников школы, представители других спортивных школ города, ветераны спорта, активисты Народного фронта.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» организаторы, в ходе акции будут собирать подписи за отставку начальника управления спорта города Евгения Иванова.

Участникам будут раздавать листовки. На акции будут звучать призывы восстановить в должности необоснованно уволенного основателя и бессменного директора спортшколы «Конас» Олега Строганова.

В настоящий момент в спортивной школе «Конас» более тысячи детей занимаются различными единоборствами. За 30 лет работы из ее стен вышли 10 мастеров спорта международного класса, более 50 мастеров спорта.

К защите Олега Строгонова подключился и Общероссийский народный фронт. ОНФ направило обращение министру спорта РФ Павлу Колобкову с просьбой взять под личный контроль ситуацию с оптимизацией детско-юношеских спортивных школ Челябинска, начатую в 2017 году. Всего под этот процесс попадают 52 профильных учреждения. Администрация Челябинска объясняет необходимость оптимизации спортшкол «современными социально-экономическими условиями и проводится с целью повышения эффективности и улучшения работы учреждений», уточнили в пресс-службе ОНФ.

«Оптимизация спорта проходит за «закрытыми дверями». Обеспокоенные родители уже второй год жалуются в региональное отделение ОНФ в Челябинской области на ухудшение условий для тренировок детей. Они опасаются, что оптимизация проводится с целью передела собственности и закрытия спортшкол», – считает член регионального штаба ОНФ в Челябинской области Виталий Вороной.

За время оптимизации были уволены руководители трех спортшкол («Факел», «Гармония», ДЮСШ «Атлет»), уведомление об увольнении получил на днях и директор «Конаса». Все лишились работы по статье, не предусматривающей объяснения причин увольнения. Кроме того, был закрыт спортзал с уникальным оборудованием для занятий детей от трех лет и реабилитации детей-инвалидов.

«Необходимо приостановить оптимизацию детских спортивных учреждений в областном центре, либо отменить ее с целью сохранения здоровой атмосферы воспитания и обеспечения условий для комфортного тренировочного процесс, – подчеркнула координатор проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Равные возможности – детям», депутат Госдумы Любовь Духанина. - Сегодня крайне важно изучить, насколько необходимы те или иные реформы спорта, и довести информацию до общественности, обосновав ее доводами, цифрами и фактами».