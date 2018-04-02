ММК открыт для туристов

Магнитогорск вошёл в кластер промышленного туризма. Специалистам поручено проработать маршруты по промплощадке, учитывающие как безопасность посетителей, так и информационную насыщенность, и зрелищность экскурсионной программы. Первая экскурсия состоялась: это был так называемый промотур для представителей туристических агентств и отельеров Челябинской области и Башкортостана.

Экскурсия начинается с музея ММК. «Экскурсии бесплатные, и это позиция руководства комбината, - говорит ведущий инженер научно-технического центра ПАО "ММК" Надежда Рэнатовна. - Конечно, для одиночных посетителей экскурсию на час с лишним не проводим, стараемся объединить их с целевыми группами».

Почти за час гости увидели развитие технологий от кирки и экскаватора, работающего на углях, до современнейших станов прокатки, агрегатов цинкования и полимерных покрытий, узнали историю предприятия.

Дальше экипированные в безопасную форму посетители передвигаются на автобусе по маршруту. Первым промышленным пунктом экскурсии стала обновлённая доменная печь № 6. Следующий объект - комплекс стана "2000" холодной прокатки в ЛПЦ-11.

«Ни дня комбинат не был закрыт для гостей: только в прошлом году с экскурсиями на промплощадке побывало более четырёх тысяч человек», - рассказала руководитель информационного центра КЦПК "Персонал" Марии Пушкарской.