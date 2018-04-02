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ММК открыт для экскурсий
ММК открыт для туристов
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ММК открыт для туристов

 
ММК открыт для экскурсий

02/04/2018 - 10:02 Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) готов открыть промышленную площадку для экскурсий.

Магнитогорск вошёл в кластер промышленного туризма. Специалистам поручено проработать маршруты по промплощадке, учитывающие как безопасность посетителей, так и информационную насыщенность, и зрелищность экскурсионной программы. Первая экскурсия состоялась: это был так называемый промотур для представителей туристических агентств и отельеров Челябинской области и Башкортостана.

Экскурсия начинается с музея ММК. «Экскурсии бесплатные, и это позиция руководства комбината, - говорит ведущий инженер научно-технического центра ПАО "ММК" Надежда Рэнатовна. - Конечно, для одиночных посетителей экскурсию на час с лишним не проводим, стараемся объединить их с целевыми группами».

Почти за час гости увидели развитие технологий от кирки и экскаватора, работающего на углях, до современнейших станов прокатки, агрегатов цинкования и полимерных покрытий, узнали историю предприятия.

Дальше экипированные в безопасную форму посетители передвигаются на автобусе по маршруту. Первым промышленным пунктом экскурсии стала обновлённая доменная печь № 6. Следующий объект - комплекс стана "2000" холодной прокатки в ЛПЦ-11.

«Ни дня комбинат не был закрыт для гостей: только в прошлом году с экскурсиями на промплощадке побывало более четырёх тысяч человек», - рассказала руководитель информационного центра КЦПК "Персонал" Марии Пушкарской.


Фото

ММК открыт для экскурсий
ММК открыт для экскурсий
ММК открыт для экскурсий
ММК открыт для экскурсий
ММК открыт для экскурсий
ММК открыт для экскурсий
 
 

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