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Жители многоквартирного дома в Челябинске вышли на митинг против уплотнительной застройки

 
Жители многоквартирного дома в Челябинске вышли на митинг против уплотнительной застройки

03/04/2018 - 13:27 Жильцы дома по Калинина,17 вышли на митинг против возведения дома в их дворе. Сегодня утром они обнаружили рабочих, которые решили возобновить замороженную на время стройку.

Строители привезли опоры и стали устанавливать заграждения. Их сопровождали сотрудники охранного предприятия «Витязь». В свою очередь, жильцы заручились поддержкой активистов общественной организации «Молодая гвардия». Совместными усилиями возобновившееся строительство удалось приостановить. Но, как показывает предыдущее развитие ситуации, скорее всего только на время.

«Если бы удалось установить забор, стройку было бы практически не остановить, – рассказал руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Максим Голощапов. – Пока же мы выставили собственные посты и намерены добиваться полного прекращения работ. Хотя застройщик показал нам разрешительные документы, у нас есть сомнения насчет их подлинности. По строительным нормативам, стрела башенного крана должна быть на расстоянии не менее 40 метров от близлежащих домов. В данной ситуации оно составляет всего 15. Есть и другие вопросы».

История началась в 2006-м году, когда во дворе, ограниченном домами № 17-19 по улице Калинина, и № 56-56а по Каслинской решили построить 16-этажную «свечку». Это маленький пятачок, примерно 60 на 30 метров, вдобавок находящийся на возвышенности. В советское время здесь располагалась хоккейная коробка, позже появилась единственная на четыре дома детская площадка. Если ставить на этом месте дом, то от подъездов будет не больше 10-15 метров. Как говорится, яблоку негде упасть.

Тогда жильцы собрали около 550 подписей, и городские власти разрешение на стройку отозвали. Но, как оказалось, только на время. В августе 2016-го застройщик, ООО СК «Высотник», представила новый проект. Теперь уже на трехподъездную девятиэтажку с подземной парковкой.

«Жители только выиграют от строительства. Мы обустроим новую детскую площадку и высадим около 250 зеленых насаждений взамен вырубленных», – прокомментировали ситуацию  в компании-застройщике.

Однако жильцов окрестных пятиэтажек такое соседство не устроило. Они боятся лишиться единственной детской площадки и зеленых насаждений. Кроме того, во двор ведет единственный проезд  для машин. И с появлением еще одного дома автомобильный трафик возрастет настолько, что станет невозможно разъехаться. Кроме того, это затруднит проезд для спецтехники, в частности, пожарных машин.

Год назад в надежде остановить стройку жители высадили на площадке целую аллею краснокнижных деревьев, поставили палаточный пост и, казалось, поставили точку. Замглавы города по вопросам строительства Владимир Слободской издал новое распоряжение об отмене разрешения на стройку. Однако «Высотник» обжаловал такое решение и выиграл суд, что позволило компании возобновить работы.

«Наши юристы составили иск от имени жильцов, который сегодня направили в суд. Кроме того, мы готовим заявление в прокуратуру, в котором просим детально разобраться во всех документах. Пока же мы будем блокировать строительство», – сообщил Максим Голощапов.

Агентство «Урал-пресс-информ» следит за развитием ситуации.

Сергей Подолий

Фото

Жители многоквартирного дома в Челябинске вышли на митинг против уплотнительной застройки
Жители многоквартирного дома в Челябинске вышли на митинг против уплотнительной застройки
Жители многоквартирного дома в Челябинске вышли на митинг против уплотнительной застройки
 
 
 

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