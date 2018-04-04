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Челябинск готов стать лучшей площадкой для проведения крупнейших конгрессно-выставочных мероприятий

 

04/04/2018 - 10:26 Правительство Челябинской области и Росконгресс (крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий в России) подпишут соглашение о сотрудничестве на выездной сессии Петербургского международного экономического форума в рамках проекта «Регионы России: новые точки роста», которая пройдет в мае 2018 года в Челябинске.

Правительство региона получило согласие от аппарата Президента РФ Владимира Путина на практическую реализацию совместных с Росконгрессом проектов.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отметил, что организация крупнейших международных конгрессно-выставочных мероприятий вписывается в рамки подготовки к проведению саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году. «Цикл выездных мероприятий «Регионы России: новые точки роста» проходит на лучших региональных площадках. Челябинск готов стать одной из них», – подчеркнул глава региона.

Выездная сессия для субъектов УрФО направлена на организацию прямого диалога среднего и малого бизнеса с политиками, руководителями институтов развития, губернаторами, представителями инвестиционных фондов и экспертами в области управления и предпринимательства.

В июне в рамках Российско-Киргизской межрегиональной конференции с участием глав регионов, руководителей министерств и ведомств Российской Федерации и Киргизии пройдут совместные мероприятия.


 
 
 

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