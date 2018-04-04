 

Челябинск - новости города и Челябинской области

В избранное
Сделать стартовой
Вход
Об агентстве Контакты Реклама
Погода в Челябинске
Немного облаков
1 °C
  • Немного облаков
  • Ветер: ЮЮВ, 6 м/с
  • Давление: 768 мм рт.ст.
  • Отн. Влажность: 75 %
Карта региона
 
Rambler's Top100
Православные Челябинской области встретят Чистый четверг. Фото Валерия Иванова
Православные Челябинской области встретят Чистый четверг
Челябинск готов стать лучшей площадкой для проведения крупнейших конгрессно-выставочных мероприятий. Фото Валерия Иванова
Челябинск готов стать лучшей площадкой для проведения крупнейших конгрессно-выставочных мероприятий
Жители многоквартирного дома в Челябинске вышли на митинг против уплотнительной застройки
Жители многоквартирного дома в Челябинске вышли на митинг против уплотнительной застройки
Челябинская область выбрана для проведения эксперимента по экологии
Челябинская область выбрана для проведения эксперимента по экологии
 

Православные Челябинской области встретят Чистый четверг

 
Православные Челябинской области встретят Чистый четверг. Фото Валерия Иванова

04/04/2018 - 14:59 Завтра, 5 апреля, православные Челябинской области отметят Великий (Чистый) Четверг. В этот день христиане вспоминают Тайную вечерю, на которой Христос установил Причащение.

С Великого Четверга начинаются приготовления к Пасхе. Верующим необходимо прийти в храмы, исповедаться и причаститься. В доме прибирают, пекут куличи, красят яйца. В Чистый Четверг принято встать до восхода солнца и искупаться — символически очиститься от грехов и суеты. Считается, что именно в это время вода приобретает наибольшую целебную силу, подобно тому, как это происходит в ночь на Крещение. Если набрать в серебряную посуду воды и с утра (опять же лучше до восхода солнца) умыть ею лицо — получите заряд бодрости и здоровья на целый год.

В Чистый Четверг русские крестьяне очищали дом, двор и огород от накопившегося за зиму сора, грязи и пыли. В первую очередь обновляли и мыли иконы и лампады. Потом тщательно мыли полы, стены, потолки избы, стол и лавки, оттирали песком, скоблили ножом. В народе говорили: «Если в Чистый Четверг вымоешься и вымоешь, весь год чистота в избе водиться будет». После уборки, проведенной в Чистый Четверг, в домах не убирали и не мели полы до Пасхи, чтобы «не засорить глаза лежащему во гробе Христу».

Великая Пятница (6 апреля) посвящена воспоминаниям о распятии и смерти Христа Спасителя на Кресте, а также об Его погребении. Накануне, в четверг вечером, в храмах совершают богослужение с чтением 12 Евангелий Страстей Христовых. Утром в пятницу Божественной литургии не бывает, служатся только часы. Днём совершается служба с выносом Святой Плащаницы, что символизирует снятие Пречистого Тела Иисуса Христа с Креста. Вечером же в пятницу совершается ещё одно богослужение – с чином погребения Иисуса Христа. Верующие выходят со Святой Плащаницей на улицу и обходят вокруг храма крестным ходом, вспоминая погребение Христа Спасителя в гробнице Иосифа Аримафейского.

В Великую Субботу (7 апреля) христиане вспоминают пребывание Пречистого Тела Спасителя в гробнице. Утром этого дня совершается литургия по чину святителя Василия Великого. На ней нередко причащаются те, у кого не получилось сделать это в четверг. Особенностью 2018 года является то, что на Великую Субботу выпал двунадесятый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. В силу этого богослужение Благовещения будет соединено со службами Великой Субботы.

В воскресенье, 8 апреля 2018 года православный мир будет отмечать главный праздник церковного года – Светлое Христово Воскресение, Пасху Господню.

Ольга Мельчакова
 
 
 

Разделы

ticker
Агро+
Интервью
Статьи
Крупным планом
Есть мнение

Сюжеты

Танкоград - в историях и лицах
Метро в Челябинске
Экология
Владимир Путин в Челябинской области
Бюджет
Общественный транспорт Челябинска

О нас

Читайте новости:

 

© 2016
Сайт разработан
andribas

© 1997-2016 Региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"
Эл №ФС77-52356 от 22.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Монакова, д. 33, офис 2
Телефоны: (351) 237-29-26, 260-51-33, 237-15-35. Email: maineditor@uralpress.ru
По вопросам рекламы обращаться: rek@uralpress.ru

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки не закрытой от поисковых систем.

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если такая информация содержится в комментариях читателей.

Рейтинг@Mail.ru

 Яндекс цитирования