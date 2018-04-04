Православные Челябинской области встретят Чистый четверг

С Великого Четверга начинаются приготовления к Пасхе. Верующим необходимо прийти в храмы, исповедаться и причаститься. В доме прибирают, пекут куличи, красят яйца. В Чистый Четверг принято встать до восхода солнца и искупаться — символически очиститься от грехов и суеты. Считается, что именно в это время вода приобретает наибольшую целебную силу, подобно тому, как это происходит в ночь на Крещение. Если набрать в серебряную посуду воды и с утра (опять же лучше до восхода солнца) умыть ею лицо — получите заряд бодрости и здоровья на целый год.

В Чистый Четверг русские крестьяне очищали дом, двор и огород от накопившегося за зиму сора, грязи и пыли. В первую очередь обновляли и мыли иконы и лампады. Потом тщательно мыли полы, стены, потолки избы, стол и лавки, оттирали песком, скоблили ножом. В народе говорили: «Если в Чистый Четверг вымоешься и вымоешь, весь год чистота в избе водиться будет». После уборки, проведенной в Чистый Четверг, в домах не убирали и не мели полы до Пасхи, чтобы «не засорить глаза лежащему во гробе Христу».

Великая Пятница (6 апреля) посвящена воспоминаниям о распятии и смерти Христа Спасителя на Кресте, а также об Его погребении. Накануне, в четверг вечером, в храмах совершают богослужение с чтением 12 Евангелий Страстей Христовых. Утром в пятницу Божественной литургии не бывает, служатся только часы. Днём совершается служба с выносом Святой Плащаницы, что символизирует снятие Пречистого Тела Иисуса Христа с Креста. Вечером же в пятницу совершается ещё одно богослужение – с чином погребения Иисуса Христа. Верующие выходят со Святой Плащаницей на улицу и обходят вокруг храма крестным ходом, вспоминая погребение Христа Спасителя в гробнице Иосифа Аримафейского.

В Великую Субботу (7 апреля) христиане вспоминают пребывание Пречистого Тела Спасителя в гробнице. Утром этого дня совершается литургия по чину святителя Василия Великого. На ней нередко причащаются те, у кого не получилось сделать это в четверг. Особенностью 2018 года является то, что на Великую Субботу выпал двунадесятый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. В силу этого богослужение Благовещения будет соединено со службами Великой Субботы.

В воскресенье, 8 апреля 2018 года православный мир будет отмечать главный праздник церковного года – Светлое Христово Воскресение, Пасху Господню.