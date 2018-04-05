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Дубровский потребовал в кратчайшие сроки устранить в ТРК все замечания по пожарной безопасности

 
Дубровский потребовал в кратчайшие сроки устранить в ТРК все замечания по пожарной безопасности

05/04/2018 - 09:51 Торгово-развлекательные комплексы в Челябинске не торопятся устранять нарушения, которые были выявлены в ходе проведенных еще 4 года назад проверок пожарной безопасности. Губернатор Борис Дубровский потребовал в кратчайшие сроки ликвидировать все замечания.

Руководителей крупнейших ТРК Челябинска - «Куба», «Родник», «Алмаз» и «Горки» - пригласили на заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Как рассказал начальник главного управления МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко, органы госпожнадзора должны проверять ТРК один раз в 4 года. Плановые проверки торговых центров в области проводились в 2015 году. В 2018 году (после крупнейшего пожара в торговом комплексе Кемерово, унесшем жизни 64 человек) с 27 марта проводятся внеплановые проверки ТРК.  В ходе нынешних проверок выявлено 1 тысяча 766 нарушений требований пожарной безопасности, из них 980 в 45-ти ТРЦ. Это практически соответствует аналогичному показателю 2015 года.

Как пояснили в ГУ МЧС области, в половине случаев были претензии к работе автоматической пожарной сигнализации, системам оповещения и управления эвакуацией людей. На 36 проверенных объектах выявлено неудовлетворительное состояние путей эвакуации. В ряде торгово-развлекательных центрах нет достаточного количества эвакуационных выходов и первичных средств пожаротушения. Были замечания к автоматическим установкам пожаротушения и системам противодымной защиты.

«Выявленные нарушения свидетельствуют о недостаточном контроле руководителей организаций, за соблюдением и своевременным выполнением комплекса необходимых противопожарных мероприятий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию объектов», – доложил Юрий Буренко.

Губернатор Борис Дубровский, который возглавляет региональную КЧС, выразил обеспокоенность тем фактом, что за четыре года руководители торгово-развлекательных комплексов не исправили нарушения, обнаруженные в ходе предыдущей проверки. «Отсутствие надзорных мероприятий такой долгий срок не означает, что в этом направлении работать не надо, - напомнил прописные истины губернатор, обратившись к руководителям ТРК - На вас лежит колоссальная ответственность за безопасность посетителей».

Глава региона посоветовал директорам комплексов учесть все ошибки, которые были допущены руководством ТРК в Кемерово. «В кратчайшие сроки требую устранить все замечания», – распорядился глава региона. Присутствовавшие на заседании руководители торгово-развлекательных комплексов заверили Бориса Дубровского, что выполнят в кратчайшие сроки все предписания и устранят выявленные нарушения пожарной безопасности.

Как уже сообщало агентство, на сегодня в области проверены 30% объектов с массовым пребыванием людей, в том числе практически все крупные торгово-развлекательные комплексы Челябинска. Больше всего нарушений по челябинским торговым комплексам имеет ТРК «Куба», минимум нарушений имеют торгово-развлекательные комплексы «Алмаз» и «Родник». Проверки продлятся до 15 апреля.

Ольга Мельчакова
 
 

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