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У православных Страстная Пятница

 
У православных Страстная Пятница. Фото Валерия Иванова

05/04/2018 - 11:35 Завтра, 6 апреля, у православных Челябинской области Великая (Страстная) Пятница.

Служба в Великую Пятницу посвящена воспоминанию крестной смерти Спасителя, снятию с Креста Его тела и погребению Его. На утрени (которая традиционно служится вечером в Великий Четверг) посреди храма читаются «12 Евангелий Святых Страстей Христовых». Во время чтения Евангелия верующие стоят с зажженными свечами.

Литургии в Великую Пятницу не бывает, так как в этот день Сам Господь принес Себя в жертву, а совершаются Царские Часы. Вечерня совершается в третьем часу дня, в час смерти Иисуса Христа на Кресте.

Это день строгого поста, когда ничего нельзя есть. Те, кому это трудно, ничего не едят и не пьют до выноса плащаницы, а после выноса едят только хлеб и воду. Вечером Великой Пятницы принято ставить опару для пасхальных куличей. Печь куличи следует в субботу, и красить яйца тоже - считается, что пятничные куличи и яйца портятся быстро, а субботние хранятся долго.

В этот день нельзя заниматься никакими хозяйственными делами, особенно шить, стирать и резать что-либо. После пятничной службы принято приносить в дом двенадцать горящих свечей, с которыми стояли в церкви. Свечи нужно поставить в доме и дать им догореть до конца. Считается, что это принесет в дом счастье и достаток на следующие двенадцать месяцев.

Издавна существует поверье, что растения, посаженные в этот день, обязательно погибнут. Исключением считается петрушка. Петрушка, посеянная в Страстную пятницу, даст двойной урожай.

В это году на Великую Субботу выпал двунадесятый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. В воскресенье, 8 апреля, православный мир будет отмечать главный праздник церковного года – Светлое Христово Воскресение, Пасху Господню.

Ольга Мельчакова
 
 

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