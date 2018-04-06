 

Челябинск - новости города и Челябинской области

В избранное
Сделать стартовой
Вход
Об агентстве Контакты Реклама
Погода в Челябинске
Рассеянные облака
6 °C
  • Рассеянные облака
  • Ветер: С, 6 м/с
  • Давление: 758 мм рт.ст.
  • Отн. Влажность: 56 %
Карта региона
 
Rambler's Top100
В Челябинской области наступил дефицит мужчин. Фото Валерия Иванова
В Челябинской области наступил дефицит мужчин
Тренеры «Конаса» объявили голодовку в поддержку Олега Строгонова
Тренеры «Конаса» объявили голодовку в поддержку Олега Строгонова
У православных Страстная Пятница. Фото Валерия Иванова
У православных Страстная Пятница
Дубровский потребовал в кратчайшие сроки устранить в ТРК все замечания по пожарной безопасности
Дубровский потребовал в кратчайшие сроки устранить в ТРК все замечания по пожарной безопасности
 

В Челябинской области наступил дефицит мужчин

 
В Челябинской области наступил дефицит мужчин. Фото Валерия Иванова

06/04/2018 - 09:50 В Челябинской области в настоящее время проживает более миллиона 890 тысяч представительниц женского пола и около миллиона 600 тысяч мужчин. Разница между численностью женского и мужского населения в регионе cегодня довольна внушительна и превышает 290 тысяч человек.

Как сообщили агентству "Урал-пресс-информ" в Челябинскстате, на начало 2018-го года общая численность южноуральцев составляла три миллиона 493 тысячи 38 человек: два миллиона 888 тысяч 662 горожанина и 604 тысячи 374 селянина.

На каждую тысячу представителей сильного пола на первое января этого года приходились тысяча 184 представительницы прекрасной половины человечества (для сравнения, в 2000-м году разница была несколько ниже: тысяча 146 жительниц Челябинской области против тысячи жителей).

С 1990-го года и к настоящему моменту количество постоянно проживающих на территории нашего региона людей уменьшилось более чем на 208 тысяч 600 человек. Так, 28 лет назад органы статистики насчитали в Челябинской области три миллиона 701 тысячу 692-х жителей. Из них подавляющее большинство (три миллиона 65 тысяч 884 человека) являлось горожанами и лишь 635 тысяч 808 человек проживали в сельской местности.

В период с 1990-года и до нынешнего времени больше всего жителей Челябинской области насчитывалось в 1991-м году, когда, по данным Челябинскстата, население нашего региона составляло три миллиона 706 тысяч 383 человека. Горожанами тогда являлись три миллиона 67 тысяч 587 мужчин и женщин, мальчиков и девочек, юношей и девушек. Остальные 638 тысяч 796 южноуральцев жили в селах и деревнях.

Евгения Александрова
 
 

Главное

Тренеры «Конаса» уже двое суток продолжают голодовку. Результатов нет
Тренеры «Конаса» уже двое суток продолжают голодовку. Результатов нет
Евдокимов: В Челябинске созданы все условия, чтобы чемпионат по танцевальному спорту стал настоящим праздником
Евдокимов: В Челябинске созданы все условия, чтобы чемпионат по танцевальному спорту стал настоящим праздником
Миндортранс впервые не будет весной вводить ограничения на движение большегрузов на двух автодорогах
Миндортранс впервые не будет весной вводить ограничения на движение большегрузов на двух автодорогах
Верующие Челябинской области готовятся встретить Пасху Христову. Фото Валерия Иванова
Верующие Челябинской области готовятся встретить Пасху Христову
«Урал» едет покорять самую закрытую страну мира. Фото Валерия Иванова
«Урал» едет покорять самую закрытую страну мира
Большинство челябинцев недовольны состоянием водоемов. Фото Валерия Иванова
Большинство челябинцев недовольны состоянием водоемов
В России впервые организации обяжут ежеквартально проверять пожарную сигнализацию. Фото Валерия Иванова
В России впервые организации обяжут ежеквартально проверять пожарную сигнализацию
Верующие в Страстную Субботу отметят Благовещение. Фото Валерия Иванова
Верующие в Страстную Субботу отметят Благовещение
Дубровский поблагодарил «Трактор» и болельщиков за достижение поставленной цели
Дубровский поблагодарил «Трактор» и болельщиков за достижение поставленной цели
Челябинское УФАС России отложило рассмотрение жалобы на Минэкологии. Фото Валерия Иванова
Челябинское УФАС отложило рассмотрение жалобы на Минэкологии
 

Разделы

ticker
Агро+
Интервью
Статьи
Крупным планом
Есть мнение

Сюжеты

Танкоград - в историях и лицах
Метро в Челябинске
Экология
Владимир Путин в Челябинской области
Бюджет
Общественный транспорт Челябинска

О нас

Читайте новости:

 

© 2016
Сайт разработан
andribas

© 1997-2016 Региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"
Эл №ФС77-52356 от 22.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Монакова, д. 33, офис 2
Телефоны: (351) 237-29-26, 260-51-33, 237-15-35. Email: maineditor@uralpress.ru
По вопросам рекламы обращаться: rek@uralpress.ru

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки не закрытой от поисковых систем.

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если такая информация содержится в комментариях читателей.

Рейтинг@Mail.ru

 Яндекс цитирования