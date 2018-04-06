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Верующие Челябинской области празднуют Пасху Христову

 
Верующие Челябинской области готовятся встретить Пасху Христову. Фото Валерия Иванова

06/04/2018 - 14:12 В воскресенье, 8 апреля, православные Челябинской области отмечают Светлое Христово Воскресение.

Традиционно множество людей приходит на ночное пасхальное богослужение (в ночь с 7 на 8 апреля). В 23:30 (в некоторых храмах – в 23:15) совершают особую краткую службу, называемую полунощницей, в завершение которой священники заносят Святую Плащаницу в алтарь. Затем, в полночь, с пением «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити» священники выходят из алтаря. После крестного хода начинается пасхальная утреня, а затем и литургия.

Митрополит Челябинский и Миасский Никодим совершит основные богослужения Страстной седмицы в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (ул. Кыштымская, 32). В том же храме архипастырь отслужит литургию в ночь на Пасху.

Напомним, в Челябинске в Пасхальную ночь запустит пять пассажирских маршрутов. Ночью в 2 часа 30 минут прихожан челябинских храмов будут ждать автобусы, которые развезут их по домам после окончания праздничной церковной службы.

По случаю Светлого Праздника митрополит Никодим по традиции обратился с посланием ко всем православным южноуральцам. «Пусть как можно дольше в наших сердцах сохраняются радость и мир Пасхи Христовой. Пусть не угасает в нас добрая ревность о спасении души, несмотря на обилие наших ежедневных дел и попечений», – пожелал верующим архипастырь.

В праздник Пасхи начинается разговление после длительного Великого поста, и главными атрибутами праздничного стола являются крашенные яйца, кулич и пасха (сладкое блюдо из творога с изюмом). Крашенное яйцо (раньше — это были только красные яйца) — символ мира, обагренного кровью Иисуса Христа и через это возрождающегося к новой жизни. Кулич (высокий хлеб из сдобного теста) — символ тела Господнего, к которому должны причащаться верующие.

Как и в предыдущие годы, из Иерусалима в Россию будет доставлен Благодатный огонь. Челябинские верующие смогут получить его 8 апреля на богослужении, которое начнется в 17:00 в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Данное богослужение также возглавит митрополит Никодим.

Пасхальные торжества продлятся не один день. Целую неделю, вплоть до субботы (14 апреля), богослужения во всех храмах будут совершаться с открытыми царскими вратами в знак того, что Воскресение Христа открыло для людей Царство Небесное. А традиционными словами «Христос воскресе» и «Воистину воскресе» верующие будут пользоваться вместо обычных приветствий в течение 40 дней, до отдания Пасхи (16 мая).

15 апреля в 14 часов состоится Пасхальный концерт, организованный Челябинской епархией совместно с министерством культуры региона. На сцену выйдут ведущие солисты и коллективы челябинской филармонии. В концерте прозвучат пасхальные песнопения, а также старинные романсы и песни, завоевавшие народную любовь и широкую известность. Местом проведения концерта станет зал «Родина» (Кирова, 78). Вход будет свободным.

15 апреля в 12 часов состоится приуроченный к Пасхе показ спектакля «Рай», поставленного православным молодежным театром «Белая птица». Следует отметить, что этот спектакль был поставлен совсем недавно. В конце марта он завоевал гран-при Областного фестивале детских театральных коллективов «Признание». Местом показа станет Свято-Симеоновский кафедральный собор (Кыштымская, 32).

Ольга Мельчакова
 
 

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