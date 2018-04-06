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Верующие в Страстную Субботу отметят Благовещение. Фото Валерия Иванова
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Верующие в Страстную Субботу отметят Благовещение

 
Верующие в Страстную Субботу отметят Благовещение. Фото Валерия Иванова

06/04/2018 - 11:18 У православных 7 апреля на Великую Субботу выпал двунадесятый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.

В Великую Субботу христиане вспоминают пребывание Пречистого Тела Спасителя в гробнице. Утром этого дня совершается литургия по чину святителя Василия Великого. На ней нередко причащаются те, у кого не получилось сделать это в четверг. Отличительной чертой данной службы является чтение пятнадцати паремий – отрывков из Ветхого Завета с пророчествами о крестной смерти и славном воскресении Спасителя.

В Страстную субботу начинают готовиться к Пасхе. Недаром ее еще называют Красильной, потому как именно в этот день принято красить яйца. Также в этот день верующие идут в церковь, в том числе и для того, чтобы освятить пасхальную снедь. Для этого корзинку застилают чистым рушником, укладывают в нее пасхальный кулич, крашеные яйца, соль, свечу.

Благовещение Пресвятой Богородицы — светлый христианский праздник, который православная церковь отмечает 7 апреля. Название праздника передает главный смысл связанного с ним события: возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа. Этот праздник относится к двунадесятым непереходящим праздникам и отмечается каждый год в один и тот же апрельский день.

С Благовещением в народе связаны некоторые старинные обычаи. Говорят, что в Благовещение «птица гнезда не вьет, девица косы не плетет», то есть всякая работа считается грехом. Празднование Благовещения не отлагается даже в день Пасхи, если эти праздники совпадают, а если это торжество приходится на дни поста, то пост ослабляется. По церковному Уставу, в этот день благословляется вкушение рыбы и елея.

Традиционно множество людей приходит на ночное пасхальное богослужение (в ночь с 7 на 8 апреля). В 23:30 (в некоторых храмах – в 23:15) совершают особую краткую службу, называемую полунощницей, в завершение которой священники заносят Святую Плащаницу в алтарь. Затем, в полночь, с пением «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити» священники выходят из алтаря. После крестного хода начинается пасхальная утреня, а затем и литургия.

Ольга Мельчакова
 
 

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