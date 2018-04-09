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Разрыв между женским и мужским населением Челябинской области увеличивается с годами

 
Разрыв между женским и мужским населением Челябинской области увеличивается с годами

09/04/2018 - 17:29 В Челябинской области органы статистики проанализировали соотношение женщин и мужчин в разных возрастных группах, выявив, что дефицит представителей сильного пола начинается с тридцатилетнего возраста – и по нарастающей: чем старше возраст, тем меньше становится мужчин и больше женщин.

В возрастной группе от нуля до тридцати лет ситуация противоположная: мужское население в нашем регионе преобладает над женским в категориях от рождения до четырех лет (на тысячу мальчиков приходится только 948 девочек), от пяти до девяти лет (тысяча против 945-ти), от десяти до 14-ти лет (тысяча мальчиков и 956 девочек), от 15-ти до 19-ти лет (на тысячу юношей приходится 969 девушек), от 25-ти до 29-ти лет (тысяча молодых людей и 992 представительницы слабого пола).

В возрастной категории от 20-ти до 24-х лет ситуация – «в пользу» милых дам: здесь на тысячу мужчин приходится 1014 девушек.

Дальше разрыв в пользу женщин начинает увеличиваться. Так, на тысячу жителей Челябинской области в возрасте 35-39-ти лет приходится уже 1 тысяча 67 жительниц; «против» тысячи южноуральцев в возрасте 40-44-х лет выступают тысяча 108 женщин; на каждую тысячу представителей сильного пола 45-49-ти лет приходится уже тысяча 117 представительниц слабого.

В возрастной категории 50-54 года на каждую тысячу мужчин приходится тысяча 181 женщина, на тысячу жителей региона 55-59-ти лет - 1286 женщин, на тысячу пенсионеров 60-64-х лет – тысяча 446 пенсионерок.

В возрастной категории 65-69 лет на тысячу жителей Южного Урала приходится уже тысяча 641 жительница. А в возрастной категории от 70-ти и старше разрыв становится еще более ощутим: на каждую тысячу мужчин приходится аж две тысячи 509 женщин. Таковы данные Челябинскстата на начало текущего года.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ»,вЧелябинской области в настоящее время проживает более миллиона 890 тысяч представительниц женского пола и около миллиона 600 тысяч мужчин. Разница между численностью женского и мужского населения в регионе cегодня довольна внушительна и превышает 290 тысяч человек.

Евгения Александрова
 
 

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