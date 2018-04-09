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У православных началась Светлая Пасхальная неделя

 
У православных началась Светлая Пасхальная неделя. Фото Валерия Иванова

09/04/2018 - 09:42 У православных в понедельник, 9 апреля, началась Светлая Пасхальная Седмица.

Каждый день этой недели тоже называется светлым. Всю Светлую седмицу в храмах будут совершаться богослужения особым пасхальным чином - царские врата будут стоять открытыми, напоминая, что Воскресение Христово отверзло райские двери для всех людей.

В старину в первый день празднования Пасхи жены остались дома, а мужчины ходили в гости и поздравляли своих близких и знакомых. Как правило, садились за стол на полчаса и потом прощались, гость шел к другим знакомым. Обязательно нужно было посетить всех родственников, потом хороших знакомых в особенности старших и пожилых. Обыкновенно подарки в этот день не приносят.

На второй день Пасхи в гости ходили жены, а мужья оставались дома. В наше время, в святые дни эти обычаи не соблюдаются и люди вместе ходят к родственникам и знакомым в гости.

По средам  «Великодних святок» многие селяне устраивили танцы и веселье. И взрослые, и дети  собирались  «на музыку», чтобы проводить святки. В первый четверг после Пасхи девушки зазывали весну, исполняя на пригорках трогательные песни. Начиная с четверга можно было устраивать смотрины и молодые люди присматривали себе невесту. В пятницу был Прощеный день, который особо пышно и торжественно отмечался молодоженами, к которых приходили близкие родственники. Хороводница отмечалась в субботу.  Днем начинался разгар молодежных игр и гуляний.

Пасхальные торжества продлятся не один день. Целую неделю, вплоть до субботы (14 апреля), богослужения во всех храмах будут совершаться с открытыми царскими вратами в знак того, что Воскресение Христа открыло для людей Царство Небесное. А традиционными словами «Христос воскресе» и «Воистину воскресе» верующие будут пользоваться вместо обычных приветствий в течение 40 дней, до отдания Пасхи (16 мая).

15 апреля в 14 часов состоится Пасхальный концерт, организованный Челябинской епархией совместно с министерством культуры региона. На сцену выйдут ведущие солисты и коллективы челябинской филармонии. В концерте прозвучат пасхальные песнопения, а также старинные романсы и песни, завоевавшие народную любовь и широкую известность. Местом проведения концерта станет зал «Родина» (Кирова, 78). Вход будет свободным.

15 апреля в 12 часов состоится приуроченный к Пасхе показ спектакля «Рай», поставленного православным молодежным театром «Белая птица». Следует отметить, что этот спектакль был поставлен совсем недавно. В конце марта он завоевал гран-при Областного фестивале детских театральных коллективов «Признание». Местом показа станет Свято-Симеоновский кафедральный собор (Кыштымская, 32).

Ольга Мельчакова
 
 

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