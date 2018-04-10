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Осталось за кадром: что еще ждет Челябинск к международным саммитам

 
Осталось за кадром: что еще ждет Челябинск к международным саммитам

10/04/2018 - 16:04 К саммитам БРИКС и ШОС, которые Челябинск примет в 2020 году, город ждут масштабные преобразования. И если о строительстве двух Конгресс-холлов, нового аэропорта, благоустройства набережной и реконструкции цирка к этим мероприятия уже известно, то о некоторых других преобразованиях, которые ждут город, ранее не сообщалось. О них рассказал главный архитектор южноуральской столицы Николай Ющенко.

Николай Ющенко показал компьютерную модель центра города. Именно здесь развернутся основные работы по подготовке к саммитам. Пространство невелико – оно ограничено набережной реки Миасс от нового моста, соединяющего улицы Красная и Каслинская с одной стороны, до территории бывшего завода «Оргстекло» – с другой. Связующим центром станет 45-этажный офисно-деловой центр, высотой 150 метров. Для сравнения – знаменитая пирамида Хеопса достигает «всего лишь» 138 метров. Но новой Эйфелевой башней небоскреб все-таки не станет. Парижский объект протянулся к небу на 324 метра.

Предстоящие работы по строительству Конгресс-холла оценили в 9 миллиардов рублей. Большую часть средств выделит Москва. Но многое из предстоящих планов по подготовке к международным форумам возьмут на себя местные предприниматели. Так, собственники культурно-развлекательного комплекса «Мегаполис» намерены возвести в заброшенном «Саду камней» сквер с элементами спортивного антуража, в частности, скалодромом. А в прилегающей к нему акватории реки Миасс появятся функциональные понтоны.

«Владельцы «мегаполиса» выходили с несколькими предложениями. Мы их отсекали, и остановились на одном, можно сказать, выпестованном. На месте бывшего «Сада камней» будет зимний каток, скала для лазания, там будет фонтан, небольшие кафешки. То есть эта часть будет востребована, – раскрыл планы главный архитектор города.– Территория, которая попадает под благоустройство, находится в зоне прямой видимости от Конгресс-холла. Она должна быть приведена к международным требованиям. Поэтому в этих границах все будет выстроено, достроено, благоустроено. На месте бывшего отстоя автобусов будет сквер Искусств. Он станет частью пешеходной набережной. Мы хотим насытить этот сквер людьми. Поставить кафешки, чтобы территория ожила».

Но самое интересное ожидается на территории, прилагающей к бывшему Саду камней. По примеру Амстердама, Вены и еще нескольких городов мира там появятся плавучие объекты.

«В Вене – это плавучий бассейн на Дунае. В Амстердаме – кафешки и спортивные площадки. Плюс – галереи, магазинчики, сувениры. Этот проект уже есть. Вплоть до того, чтобы проводить там свадьбы», – отметил Ющенко.

А в перспективе на 20-50 лет русло реки Миасс в центре города засыпят на 60 процентов, и на территории возле цирка появится группа небоскребов по примеру Москва-сити.

Сергей Подолий
 
 

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