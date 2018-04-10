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«Телемедицина» встает на службу здоровья жителей Челябинской области. Фото Валерия Иванова
«Телемедицина» встает на службу здоровья жителей Челябинской области
 

«Телемедицина» встает на службу здоровья жителей Челябинской области

 

10/04/2018 - 10:09 Проект «Телемедицина» в сфере здравоохранения Челябинской области будет реализовываться до 2030 года.

Как сообщил министр здравоохранения области Сергей Приколотин, телемедицинские технологии позволяют повысить доступность медуслуг в виде онлайн-консультаций. «Жители отдаленных районов получают возможность экономить время и денежные средства на проезд к районным и областным больницам», - подчеркивает глава регионального минздрава. Медработники могут удаленно контролировать течение острых и хронических заболеваний пациента, корректировать ход лечения, приглашать пациента на исследования. Также врачи имеют возможность проконсультироваться со специалистом более высокого уровня для уточнения диагноза и лечения.

По словам Сергея Приколотина, телемедицина в категории «врач – врач» функционирует в регионе с 2010 года в виде консилиумов. С 2018 года станет возможным дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента. С 2019 года - взаимодействие «врач – пациент».

По словам министра, в области уже проводится дистанционное ЭКГ. На базе челябинской областной клинической больницы № 3 в круглосуточном режиме работает единый консультативно-диагностический центр функциональной диагностики. Центр за сутки описывает до 800 электрокардиограмм и проводит 300 кардиологических консультаций.

С ноября 2016 года в центре проводился пилотный проект по приему и описанию суточного мониторирования ЭКГ (холтер). В 2018 году планируется распространить такие исследования на все территории Челябинской области.

С декабря 2017 года проводился пилотный проект по дистанционному приему и контролю артериального давления. Сейчас ведутся работы по вводу системы в эксплуатацию. Также в регионе функционирует система видеонаблюдения за состоянием пациентов в первичных сосудистых отделениях. Сотрудники челябинской областной больницы в режиме реального времени могут контролировать состояние пациентов в ряде больниц области.

В 2017 году Челябинская область приняла участие в апробации дистанционного взаимодействия медработников между собой с компонентом «Телемедицинские консультации», входящим в состав федеральной телемедицинской системы минздрава России. Проводятся консультации, консилиумы врачей при оказании медпомощи с применением телемедицинских технологий в режиме реального времени и отложенные консультации.

С 2017 года внедряются дистанционные системы контроля «Мониторинг родовспоможения», «Онкологический кластер», «Регистр ВИЧ-инфицированного населения».

Как рассказал главный врач челябинской областной больницы Дмитрий Альтман, на базе ЧОКБ заочно консультируют пациентов по профилю травматологии. Возможности новой техники позволяют специалистам даже виртуально помогать при проведении сложнейших операций в режиме online, находясь в тысячах километров от пациента. За прошлый год врачи областной больнице провели 152 консультации, дали 145 терапевтических и хирургических вебинаров.

К концу 2018 года все объекты медучреждений, оказывающие медицинскую помощь, будут подключены к широкополосному интернету.


 
 

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