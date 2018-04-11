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Юревич не помог: судебное следствие по делу Цыбко возобновлено не будет

 

11/04/2018 - 15:52 Челябинской областной суд сегодня, 11-го апреля, в судебном заседании по делу экс-сенатора Константина Цыбко приобщил к материалам дела и исследовал письменные объяснения бывшего губернатора региона Михаила Юревича.

«Исследовав пояснения, суд отказал защите Цыбко в возобновлении судебного следствия, поскольку данный документ не является доказательством по делу и основанием для возобновления судебного следствия», - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы Челябинского областного суда Евгения Нациевская.

По ее словам, в приобщении сведений о телефонных переговорах Цыбко к материалам дела суд также отказал.

«Далее прокуроры и адвокат воспользовались правом выступить в репликах, начал свое выступление в этой стадии и сам осужденный. В судебном заседании объявлен перерыв до десяти утра 16-го апреля», - сообщила Евгения Нациевская.

Как ранее сообщало агентство, вчера, десятого апреля, Константин Цыбко закончил свое продолжительное выступление в судебных прениях. Сразу после этого он сам и его защитники заявили суду ряд ходатайств.

Первое - о возобновлении судебного следствия и приобщении к материалам дела письменных объяснений экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, полученных адвокатом в Лондоне 26 февраля 2018 года, а также сведений о телефонных соединениях Цыбко. Второе ходатайство десятого апреля было заявлено об отводе государственного обвинителя Галины Чеблаковой, которая, по мнению экс-сенатора и его адвокатов, якобы имеет личную заинтересованность в исходе дела. В удовлетворении ходатайства об отводе гособвинителя суд отказал в тот же день.

Уголовное дело в отношении бывшего члена Совета Федерации от Челябинской области Константина Цыбко, не согласного с ранее вынесенным приговором Озерского городского суда, поступило в облсуд 29-го сентября прошлого года. Рассмотрение апелляционной жалобы экс-сенатора началось 25-го октября 2017-го.

Суд первой инстанции приговорил Цыбко к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за взяточничество в особо крупном размере. Приговор был оглашен третьего августа 2017 года.

Кроме того, суд Озерска лишил Цыбко права работать на госслужбе сроком на три года и назначил ему штраф в размере 70-ти миллионов рублей.

Евгения Александрова
 
 
 

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