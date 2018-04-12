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Бывший глава Минздрава Челябинской области Шепелев возглавил горбольницу №6

 
Бывший глава Минздрава Челябинской области возглавил горбольницу №6

12/04/2018 - 15:05 Бывший министр здравоохранения Челябинской области Виктор Шепелев возглавил Челябинскую городскую больницу №6.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в администрации Челябинска, новый главный врач был представлен коллективу еще 9 апреля.

Как уточнил агентству Виктор Шепелев, к моменту своего нынешнего назначения он работал главным врачом Сосновской центральной районной больницы.

Как уже сообщало агентство, с предыдущим главным врачом шестой горбольницы Михаилом Вербитским управление здравоохранения администрации города расторгло трудовой договор. Причины такого решения не озвучивались. По данным нашего источника, на днях следственное управление завело уголовное дело по факту смерти пациентки в этой больнице.

Виктор Шепелев родился 6 октября октября 1963 года в Верхнеуральске Челябинской области. Окончил Челябинский государственный медицинский институт и российскую экономическую академию им Т.В. Плеханова.

Десять лет (с 1988 по 1997 годы) отработал врачом-невропатологом в Челябинской областной клинической больнице, затем два года в коммерческой клинике. С 1999 по 2002 год Виктор Шепелев возглавлял ГУП «Областной аптечный склад». С 2002 по 2004 год работал начальником управления лекарственного обеспечения населения Челябинской области. В июне 2004 года был назначен министром здравоохранения  Челябинской области. С этого поста он ушел по собственному желанию 20 апреля 2010 года (за два дня до смены губернатора – кресло главы региона занял Михаил Юревич, сменив Петра Сумина). После увольнения работал в частных медицинских организациях. С 9 января 2018 года Виктор Шепелев был назначен главным врачом Сосновской центральной районной больницы.

Ольга Мельчакова
 
 

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