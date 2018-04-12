Экс-гендиректор «Гринфлайта» Мануйлов приговорен к 2,5 года колонии, но под стражу он пока не взят

12/04/2018 - 12:30 Один из учредителей и бывший генеральный директор челябинской строительной компании «Гринфлайт» Сергей Мануйлов, признанный виновным в злоупотреблении полномочиями и причинении ущерба дольщикам на 10 миллиардов рублей, приговорен к 2 годам 6 месяцам колонии.

Сегодня, 12 апреля 2018 года, Центральный районный суд Челябинска признал Сергея Мануйлова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на 10 лет. Гособвинитель просил для Мануйлова 4,5 года колонии общего режима и взять его под стражу в зале суда.

«Мануйлову назначено в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев. Отбывать его он будет в колонии общего режима», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» консультант суда Наталья Прохорова. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции в течение 10 дней.

По словам Наталья Прохоровой, действующая в отношении Мануйлова мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении пока сохраняется до вступления приговора в законную силу. Осужденный отпущен пока домой. «Срок наказания будет исчисляться с момента взятия Мануйлова под стражу», - уточнила консультант.

Суд не принял решение о конфискации имущества или наложении штрафа, поэтому арест с имущества Мануйлова будет снят.

Кроме того, суд принял решение направить часть гражданский исков дольщиков для рассмотрения в гражданское судопроизводство. Часть исков отказано в удовлетворении.

По версии следствия Мануйлов, являясь генеральным директором ООО «Гринфлайт», с августа 2013 по сентябрь 2015 года и с февраля по июнь 2016 года, выполняя управленческие функции, злоупотребил своими полномочиями, заключив ряд заведомо невыгодных сделок. Эти действия причинили 4320 дольщикам материальный вред на общую сумму свыше 8,7 миллиарда рублей, а также существенный вред правам и интересам ООО «Гринфлайт». Были выведены наиболее ликвидные активы (денежные средства) на общую на сумму свыше 1,3 миллиарда рублей.

Обвиняемый полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием. Его дело было рассмотрено в особом (сокращенном) порядке и наказание Мануйлов получил более мягкое, чем просил прокурор и требовали дольщики.