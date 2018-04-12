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Сергей Кремлев возглавил клинику ЮУГМУ

 
Сергей Кремлев возглавил клинику ЮУГМУ

12/04/2018 - 16:31 Бывший министр здравоохранения Челябинской области Сергей Кремлев, руководивший ведомством с июня 2014 года по январь 2018 года, вернулся клинику Южно-Уральского государственного медицинского университета.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ЮУГМУ, Сергей Кремлев приступил к обязанностям главного врача клиники федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» минздрава России с 9 апреля 2018 года. В этот день коллективу клиники представили нового, но очень хорошо им знакомого главного врача.

Доктор медицинских наук Сергей Кремлев четверть века возглавлял ЮУГМУ (ранее клинику Челябинской государственной медицинской академии – ЧГМА) - с 1989 по май 2014 года. Со второго июня 2014 года был назначен министром здравоохранения области. В январе 2018 года покинул пост главы областного минздрава по собственному желанию.

Справка.

Сергей Кремлев родился 18 января 1957 года. В 1980 году Сергей Леонидович закончил Челябинский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». В 1981 году прошёл интернатуру по специальности – хирургия.

С 1980 по 1984 годы работал хирургом в горбольнице №10 медсанчасти ПО «Завод им. Орджоникидзе» Челябинска. С 1984 по 1988 год – председатель профсоюзного комитета этой больницы. С 1988 по 1989 год – заведующий отделом здравоохранения Ленинского райисполкома Совета народных депутатов города Челябинска. С 1989 году по июнь 2014 года работал главным врачом клиники ГБОУ ВПО «Южноуральский государственный медицинский университет» Минздрава РФ. Со 2 июня 2014 года по январь 2017 года – министр здравоохранения Челябинской области.

В 1999 году Сергей Кремлев защитил кандидатскую диссертацию, в 2006 году стал доктором медицинских наук.

Ольга Мельчакова
 
 

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