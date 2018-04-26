В пятницу в Челябинской области тепло и ветрено

В пятницу, 27 апреля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдет небольшой дождь, в горах до сильного.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске – плюс 5 градусов, влажность воздуха 85%, ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 12-14 градусов. По области – плюс 9-14 градусов, на юге – до плюс 18 градусов. Ночью – до плюс 5 градусов. Ветер южный с переходом днем на северо-западный 6-11 метров в секунду, порывы до 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 735 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 737 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца - в 5 часов 23 минуты, заход - в 20 часов 22 минуты. Долгота светового дня – 14 часов 59 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Мартын Лисогон.

Лисогоном святого Мартина прозвали за то, что в народе верили: именно в его день лисицы покидают старые норы и роют новые. Считалось, что в первые дни после переселения лисы бывают слепы и глухи, и их можно ловить голыми руками.

В южных регионах с Мартынова дня начиналась пахота и сев ранних хлебов. Поэтому на погоду обращали особое внимание. Если день выдавался теплым и ярким, можно было надеяться на добрый урожай. На Мартына принято было работать от зари до зари, чтобы подготовить под посев как можно большую площадь.

Именины в этот день: Александр, Антон, Валентин, Иван, Лазарь, Мартын (Мартин), Фома.