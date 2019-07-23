Детский лагерь «Дзержинец» приглашает на отдых

Детский оздоровительный лагерь «Дзержинец» – это чистый воздух, вкусное питание, множество кружков и интересных мероприятий, охраняемая территория. Здесь каждый ребенок сможет увлекательно провести время, найти себе занятие по душе, набраться сил перед началом учебного года и обрести новых друзей.

Лето в разгаре. Уважаемые родители, торопитесь подарить своему ребенку незабываемый отдых в ДОЛ «Дзержинец», расположенном на берегу живописного озера Еловое!

В каждой смене традиционно проводится военизированная игра «Зарница» с участием сотрудников спецназа ГУФСИН области. Следующий заезд состоится 5 августа по 22 августа

Стоимость путевки для детей сотрудников правоохранительных органов и силовых структур - 21 500 рублей, коммерческой путевки для сторонних граждан – 27 000 рублей.

По вопросам приобретения путевок обращаться по телефонам:

8 (351-39) 5-01-44

89068625071

Спешите. Количество путевок ограничено!

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