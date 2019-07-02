Текслер: Мы заканчиваем с оптимизацией медицины в Челябинской области, хватит, наоптимизировались

Оптимизация лечебных учреждений в Челябинской области будет прекращена. Соответствующее решение принял глава региона Алексей Текслер.

Жители населенных пунктов, где прошла оптимизация лечебных учреждений, жалуются на снижение доступности медицинской помощи. К узким специалистам, в порой и к обычным терапевтам, приходиться ездить в другой город или районный центр.

В минувший выходной жители Уйского района рассказали приехавшему к ним Алексею Текслеру о проблемах в системе здравоохранения их муниципалитета. Пять фельдшерско-акушерских пунктов района пустуют – некому принимать жителей, нет специалистов. Жители этих населенных пунктов могут получить квалифицированную медицинскую помощь только раз в неделю, когда к ним приезжает передвижной ФАП.

В Соколовском сельском поселении в ходе оптимизации ликвидировали круглосуточный стационар. Теперь жители вынуждены ездить в больницу райцентра.

«Мы заканчиваем с оптимизацией медицины в Челябинской области, хватит, наоптимизировались, – заявил Алексей Текслер, в очередной раз выслушав жалобы жителей на медицинское обслуживание. - Вопрос стоит остро в каждой территории. Это никуда не годится».

На сегодня в области из 659 ФАПов работают только 80%. Оставшиеся 20% не функционируют по причине отсутствия фельдшеров. В некоторых районах вообще нет фельдшерско-акушерских пунктов.

Глава региона рассказал, что областные власти сейчас работают над решение насущной проблемы дефицита медицинских кадров в малых городах и сельских населенных пунктах. «У нас есть программа по восстановлению фельдшерско-акушерских пунктов, есть программа «Земский доктор», каждый муниципалитет Южного Урала должен быть обеспечен квалифицированной медицинской помощью», – подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона поставил задачу запустить в 2019 году 24 ФАПа в сельской местности (хотя это будет очень непросто). В ближайшие годы предстоит построить ещё 100 ФАПов.

Кроме того, вдобавок к уже существующим программам Алексей Текслер распорядился реализовать программу по привлечению молодых врачей, узких специалистов в сельскую местность и в те города и районы, где эта потребность существует. Например, врачам, отработавшим на селе несколько лет, предоставлять квартиру в городе, в том числе и в Челябинске.

«До 1 сентября 2019 года на территории Челябинской области будет разработана областная программа, предусматривающая обеспечение жильем молодых специалистов из числа врачей, в том числе пребывающих на работу в сельские населенные пункты, а также специалистов дефицитных специальностей», - уточнили в минздраве.