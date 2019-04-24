Текслер: Первичная медицинская помощь должна оказываться рядом с домом

До 2021 года в Челябинской области будет открыто 100 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).

Об этом сообщил врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер в ходе посещения поселка Саламат Варненского района.

Глава региона побывал в новом ФАПе, который был открыт в текущем месяце. Первых пациентов здравпункт принял 9 апреля.

«Первичная медицинская помощь должна оказываться рядом с домом, – подчеркнул Алексей Текслер. - ФАП в Саламате - хороший пример, как это должно быть организовано».

Модульное здание ФАПа возвели в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На эти цели было потрачено почти 6 миллионов рублей.

Новый ФАП будет обслуживать 278 человек, в том числе 84 ребенка. Жители поселка прийти на амбулаторный прием, измерить антропометрические данные, поставить прививку, пройти диспансеризацию и при необходимости получить направление к узкому специалисту.

На встрече с жителями поселка Алексей Текслер обсудил вопросы медицинского обслуживания. Было принято решение активизировать работу по передвижным ФАПам. Мобильные комплексы не

Напомним, с 2018 года в области действует трехлетняя госпрограмма строительства ФАПов и офисов врачей общей практики. На сегодня в регионе работает порядка 680 фельдшерско-акушерских пунктов. Мобильные ФАПы усиливают первичное звено оказания медицинской помощи южноуральцам

В области действуют 8 выездных ФАПов, приобретенных за счет средств областного бюджета: в Нагайбакском, Варненском, Кизильском, Брединском и Уйском районах. В 2018 году за счет средств федеральной и областной казны были приобретены еще три новых мобильных фельдшерско-акушерских пункта на базе автомобилей ПАЗ. Они были отправлены в Чесменский, Верхнеуральский и Чебаркульский районы.