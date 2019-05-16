Текслер поручил главе минздрава разобраться с сокращением зарплат сотрудников челябинской больницы

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер поручил региональному министру здравоохранения Сергею Приколотину разобраться в ситуации с сокращением зарплат медработников в горбольнице №6 Челябинска.

Соответствующее поручение глава региона дал руководителю минздрава на совещании с главами муниципальных образований, которое состоялось 16 мая. При этом Алексей Текслер не дал никакого поручения главе Челябинска Владимиру Елистратову, хотя горбольница находится в муниципальном подчинении.

Напомним, часть сотрудников больницы №6 Челябинска, недовольных существенным сокращением заработной платы после перехода на новую систему оплаты труда, написали обращения в правительство области и в силовые структуры. Горздрав провел проверку по данному факту и по ее результатам главному врачу горбольницы №6 Виктору Шепелеву было вынесено дисциплинарное взыскание, заместитель главврача по экономическим вопросам уволена. Но ситуация с заработной платой медработников кардинально не улучшилась. Некоторые сотрудники даже отметили снижение зарплаты.

Виктор Шепелев отчитался перед горздравом, что в мае произведен перерасчет заработной платы, ошибочно не начисленной в предыдущем месяце.

Завтра, 17 мая, в минздраве области состоится брифинг главного врача больницы №6 Виктора Шепелева, сотрудники которой остаются недовольны своими зарплатами.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в горздраве, согласно разработанному в больнице Положению, заработная плата работников включает в себя оклады (должностные оклады), компенсационные и стимулирующие выплаты (в пределах средств из всех источников финансирования на оплату труда).

Заработная плата начисляется за фактически отработанное время.

Компенсационные выплаты - за работу в праздничные дни, ночное время. Сюда же относятся доплаты за вредные и опасные условия труда, районный коэффициент к заработной плате.

К выплатам стимулирующего характера относится надбавка за квалификационную категорию, а также доплата за высокие результаты работы, за качество и количество труда в соответствии с критериями эффективности деятельности работника согласно эффективного контракта. Но эти выплаты производятся при наличии финансовых средств.

Горздрав приглашает сотрудников больницы, имеющих претензии по начисленной заработной плате, прийти на прием к начальнику управления Горловой Н.В. Их будут ждать с понедельника, 20 мая, по четверг, 23 мая, с 15 до 17 часов. Либо можно обратиться в пятницу – Всероссийский день приема граждан - с 10 до 15 часов. Можно также записаться на прием в любое удобное время по телефону 263-10-75. С собой необходимо захватить расчетные листки) за текущий месяц и предыдущие месяцы, подтверждающих факт недоплаты для решения вопроса в индивидуальном порядке.