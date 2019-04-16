Журналистов не пустили с Текслером в полуразрушенную больницу Копейска

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер оценил состояние больницы в Копейске.

Сегодня, 16 апреля, Алексей Текслер отправился с рабочим визитом в Копейский городской округ. Уже традиционно в рабочих поездках его сопровождает большая группа журналистов.

Глава региона посетил городскую больницу №1, но в этот раз осматривал лечебное учреждение без представителей СМИ. «Акул пера» оставили на улице.

Внешний вид больницы вызывает неприятные эмоции. Двухэтажное здание выглядит неприглядно. Видно, что ремонта не было давно. Стены облуплены, грязные, в отдельных местах зияют дыры. Большинство окон старые, деревянные. На первых этажах они еще и прикрыты наполовину каким-то материалом.

Дорожки возле здания больницы выглядят ничуть не лучше – потрескавшийся старый асфальт, ямы. Часть деревьев вырублена. Во время визита врио губернатора на территории возле лечебного учреждения несколько человек убирали старую листву.

Алексей Текслер поинтересовался, все ли в порядке с кадрами в больнице. На что ему рассказали о серьезной нехватке врачей – лечебное учреждение укомплектовано кадрами лишь наполовину. Молодые доктора уезжают в современные, хорошо оснащенные клиники Челябинска (на работу ездить недалеко) или в сельскую местность по программе «Земский доктор», получив за переезд один миллион рублей.

Врио губернатор потребовал представить ему предложения по системному решению проблемы.