Аграрии Челябинской области обновили парк сельхозтехники

Благодаря ежегодным региональным субсидиям на приобретение техники аграрии региона активизировались и обновили технических парк машин и оборудования на сумму более двух миллиардов рублей.

В 2018 году 250 сельхозпредприятий и фермерских хозяйств Челябинской области получают субсидии на покупку 712 единиц техники и оборудования. Общая стоимость приобретаемой с государственной поддержкой техники составила 2 миллиарда 258 миллионов рублей.

Субсидии на приобретение техники в Челябинской области по решению губернатора Бориса Дубровского начали выплачивать с 2015 года, когда впервые было выделено 15 миллионов рублей. Они были направлены на частичное возмещение затрат за покупку 59 единиц техники и оборудования. В 2016 году с помощью субсидий было приобретено уже 314 машин, общая сумма субсидий составила 60 миллионов рублей, но процент возмещения был достаточно низким – в среднем 4% от стоимости техники. В 2017 году на модернизацию агропроизводства впервые было направлено 200 млн рублей, что позволило увеличить объём приобретаемой техники практически до 2 миллиардов рублей, а процент возмещения затрат — до 11,6% от стоимости машин и оборудования.

«Параллельно на федеральном уровне действует программа «1432» (по номеру постановления Правительства РФ), которая предусматривает для сельхозтоваропроизводителей приобретение техники и оборудования отечественного производства по льготной схеме: предприятия, входящие в специальный реестр, предоставляют технику аграриям со специальной скидкой от 15 до 30%, а государство, в свою очередь, возмещает недополученные доходы компаниям — производителям техники», - сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

Такая «двойная» поддержка из федерального и регионального бюджетов позволила значительно активизировать обновление парка сельскохозяйственных машин. Кроме того, на приобретение техники выдаются льготные инвестиционные кредиты по ставке не более 5% годовых, которыми могут воспользоваться, при условии согласования в федеральном минсельхозе, сельхозпредприятия и фермерские хозяйства. В этом году по схеме льготных инвестиционных кредитов одобрено приобретение 73 единиц техники на общую сумму 525 миллионов рублей, в том числе 54 единиц техники – для малых форм хозяйствования.

По словам заместителя губернатора Челябинской области Сергея Сушкова, модернизация технического парка в агропромышленном комплексе является необходимым условием развития отрасли и повышения экономической эффективности крупных компаний и небольших фермерских хозяйств.