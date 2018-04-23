Аграрии Челябинской области увеличат посевные площади на 7,5 тысячи гектаров

Челябинская область в этом году увеличит посевные площади еще на 7,5 тысячи гектаров. В этом году сельхозпредприятия увеличивают клин масленичных культур на 15 тысяч га, в итоге их общая площадь составит 127 тысяч га. Об этом доложил губернатору Борису Дубровскому его заместитель Сергей Сушков.

Также вырастет объем господдержки для сельхозтоваропроизводителей. До 1 июня им будет перечислено около 1,5 миллиарда рублей – на 200 миллионов рублей больше к уровню прошлого года. В мае будут выплачены субсидии на производство молока и содержание мясного животноводства; второй транш будет направлен на погектарную поддержку, на племенное дело и другие. Финансовая помощь предусмотрена и для начинающих фермеров – гранты среди них распределят до 1 июня, сообщили в пресс-службе губернатора.

«В этом году весна затяжная, земля пока еще не готова для посевных работ, – пояснил Сергей Сушков. – Подготовка почти завершена: на 95% укомплектована техника, на 75% проверен семенной фонд на кондиционность. В настоящее время в ряде хозяйств Троицкого, Октябрьского, Аргаяшского, Красноармейского районов уже приступили к закрытию влаги на 5 тысяч га. Как только наступит тепло, начнутся непосредственно посевные работы».