Аграрии Челябинской области ждут дождей

В пяти районах Челябинской области - Агаповском, Верхнеуральский, Еткульском, Кизильском и Пластовском – полностью завершена посевная кампания. Аграрии жалуются на дефицит осадков.

В целом по региону посеяно один миллион 674 тысячи гектаров яровых культур, это 97% запланированных площадей. Зерновых в Челябинской области посеяно один миллион 340 тысяч гектаров, масличных - 195 тысяч. Площади посева масличных культур – подсолнечника, льна, рапса, горчицы, сои – растут ежегодно. В этом году они вновь увеличились на 33 тысячи гектаров по сравнению с 2018 годом. В разрезе зерновых и зернобобовых культур выросли посевы ячменя, а также бобовых – гороха и нута.

Несмотря на идущие дожди, в министерстве сельского хозяйства отмечают дефицит осадков в основных зернопроизводящих территориях. Так, в Октябрьском и Кизильском районах в мае дождей выпало только 24% от нормы, в Брединском районе – 38%, в Троицком – 32%.

Тем не менее, уже в июне синоптики обещают, что ситуация изменится, дожди усилятся, а это должно положительно повлиять на формирование урожая. Но рассчитывать только на погоду южноуральским аграриям не приходится. Поэтому одновременно с посевом идёт процесс внесения минеральных удобрений. В этом году минеральных удобрений внесено уже более семи тысяч тонн в действующем веществе, на две тысячи тонн больше, чем в прошлом году. Осенью аграрии смогут частично возместить расходы на приобретение удобрений, на эти цели в областном бюджете заложено 40 миллионов рублей.