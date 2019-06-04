Агрохолдинг «Равис» в оптимальные сроки завершил посевную кампанию

Агрохолдинг «Равис» (Челябинская область) в оптимальные сроки завершил посевную кампанию. В этом году засеяно около 57 тысяч гектаров земли, в том числе зерновой клин составил 43 тысячи гектаров, кормовой - 14.

Как сообщает пресс-служба предприятия, всего на подготовку к весенней полевой кампании затрачено более 350 миллионов рублей, в том числе увеличено финансирование по линии удобрений и средств защиты растений. Для повышения урожайности приобретены элитные семена зерновых культур.

Сегодня «Равис» является лидером по выращиванию озимых культур - в общей сложности было посеяно 6500 гектаров. Благодаря грамотному подходу к выращиванию озимых, а именно внесению минеральных подкормок и использованию специальных средств защиты, аграриям удается сохранить посевы.

Особое внимание уделено производству масличных культур, в частности рапсу и подсолнечнику (посеяно 1800 и 2600 гектаров соответственно). Масло и жмых, полученные в переработке подсолнечника и рапса, являются важными составляющими рациона птицы и крупного рогатого скота.

На 700 гектаров увеличена площадь под посев кукурузы - в этом году посеяно 4400 гектаров.

В пресс-службе «Рависа» напоминают, что по результатам прошлого года было собрано более 75 тысяч тонн зерновых. Аграрии компании надеются, что этот год станет более урожайным. Уже в июне синоптики обещают, что дожди усилятся, а это должно положительно повлиять на формирование урожая.

Но рассчитывать только на погоду селянам агрохолдинга не приходится. Поэтому сейчас в семи хозяйствах предприятия приступили к обработке посевов средствами защиты растений. В этой работе задействовано более 20 самоходных опрыскивателей «Туман-2». К слову, около 15 тысяч гектаров в этом году «отдыхают» - селяне обрабатывают почву от сорняков и вносят минеральные удобрения на парах.

Компания «Равис» регулярно вкладывает инвестиции в аграрный сектор и техническое перевооружение. Только за последние несколько лет приобретено свыше 120 единиц современной техник: зерноуборочных комбайнов, тракторов, самоходных косилок и сеялок и многое другое. Получать высокие результаты в растениеводстве удается в том числе и благодаря применению запатентованного органического удобрения «Грандэм» (переработка сухого куриного помета), что позволяет значительно повысить плодородие почвы.

«Инвестируя в село сегодня, мы гарантируем стабильное и успешное развитие холдинга завтра», - подчеркнул генеральный директор компании «Равис» Андрей Косилов.

Фото предоставлено агрохолдингом «Равис»