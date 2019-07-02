Александр Гончаров защитил предпринимателей Снежинска от произвола местной администрации

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров помог индивидуальным предпринимателям закрытого города Снежинск отстоять свои права в их споре с городской администрацией.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь бизнес-омбудсмена Ольга Смирнова, к Александру Гончарову обратилась группа представителей малого бизнеса ЗАТО с жалобой на нарушение их прав некоторыми положениями местных нормативных правовых актов. В частности, речь шла об излишних требованиях муниципалитета к оформлению фасадов и вывесок. Из представленных документов следовало, что городской администрацией принято постановление № 1774 от 12 декабря 2018 года «Об утверждении правил содержания фасадов зданий (сооружений) на территории Снежинского городского округа».Проведя правовую оценку нормативного акта, уполномоченный пришёл к выводу о правомерности претензий предпринимателей и о превышении администрации своих компетенций, оговоренных российским законодательством.

Так, согласно федеральному закону № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», утверждение правил благоустройства относится исключительной компетенции представительного органа муниципального образования - Собрания депутатов Снежинска. Ттакие правила в Снежинске депутатами приняты и действуют, а раздел 12 «Фасады» содержит нормы, регулирующие содержание фасадов. Следовательно, администрация, являясь исполнительным органом власти, не имела права принимать дополнительные правила содержания фасадов. Правовая позиция уполномоченного была направлена в администрацию Снежинска и прокуратуру ЗАТО. В ходе рассмотрения вопроса прокурор ЗАТО г. Снежинск принял решение обратиться с заявлением в суд об оспаривании действий городской администрации.

По словам Александра Гончарова, создав дополнительные правила благоустройства, администрация Снежинска попыталась облегчить себе жизнь, ведь с депутатами договориться об изменении требований намного сложнее. Однако эти действия не только незаконны, но и создают дополнительные барьеры и обременения для бизнеса. На пользу делового климата такие шаги муниципалитета явно не идут и их нужно вовремя пресекать.