Алексей Черёмухин назначен на должность главного инженера Троицкой ГРЭС ПАО «ОГК-2»

Сегодня, 22 февраля, в должность заместителя директора – главного инженера Троицкой ГРЭС ПАО «ОГК-2» вступил Алексей Черёмухин.

Алексей Владимирович родился 16 мая 1974 года в городе Троицке. В 1993 году окончил Троицкий энергостроительный техникум. В 2003 году получил диплом Белгородской государственной технологической академии строительных материалов по специальности «Энергетика теплотехнологий».

На Троицкой ГРЭС трудится с 1993 года. Прошёл путь от машиниста-обходчика до начальника котлотурбинного цеха. С апреля 2015 года занимал должность заместителя главного инженера по ремонту.

Имеет награды филиала и компании, в 2012 году награжден Почетной грамотой ООО «Газпром энергохолдинг».

Справка

Троицкая ГРЭС – один из наиболее мощных базовых поставщиков электроэнергии Южного Урала. Установленная электрическая мощность ГРЭС составляет 1315 МВт, установленная тепловая мощность – 210 Гкал/ч. Входит в состав ПАО «ОГК-2».

ПАО «ОГК-2» – ведущая компания тепловой генерации в составе 12 электростанций суммарной установленной мощностью 19 ГВт. В состав компании входят: Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2, Череповецкая ГРЭС, Серовская ГРЭС, Псковская ГРЭС, Адлерская ТЭС и Грозненская ТЭС.

Контролирующим акционером компании является ООО «Газпром энергохолдинг» (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»).