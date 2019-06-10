Новости Челябинска и
Челябинской области
Вчера 12:45
Автор:
Евгения Александрова
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Алексей Текслер начал работу на миасском автозаводе «Урал»

Глава Челябинской области Алексей Текслер сегодня, десятого июня, начал работу на миасском автомобильном заводе «Урал», который восьмого июля отпразднует 75-летие со дня выпуска первого уральского автомобиля «ЗиС-5В».

Руководитель региона осматривает цеха автопредприятия, производящего сегодня полноприводные грузовики, автомобили на газовой топливе, автомобили дорожной гаммы с колесной формулой 6х4.

Также в повестке рабочего визита Алексея Текслера в Миасс - совещание с представителями промышленных предприятий города, встреча с автозаводчанами - представителями трудового коллектива «Урала», знакомство с современной продуктовой линейкой предприятия,

Вместе с главой Челябинской области автомобильный завод «Урал» сегодня принимает другого почетного гостя - прославленного российского путешественника Федора Конюхов, в одиночку совершившего несколько кругосветных путешествий.

Фото пресс-службы областного правительства

Автор:
Евгения Александрова
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Теги: 
Алексей Текслер
Миасс

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