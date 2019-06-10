Алексей Текслер начал работу на миасском автозаводе «Урал»
Глава Челябинской области Алексей Текслер сегодня, десятого июня, начал работу на миасском автомобильном заводе «Урал», который восьмого июля отпразднует 75-летие со дня выпуска первого уральского автомобиля «ЗиС-5В».
Руководитель региона осматривает цеха автопредприятия, производящего сегодня полноприводные грузовики, автомобили на газовой топливе, автомобили дорожной гаммы с колесной формулой 6х4.
Также в повестке рабочего визита Алексея Текслера в Миасс - совещание с представителями промышленных предприятий города, встреча с автозаводчанами - представителями трудового коллектива «Урала», знакомство с современной продуктовой линейкой предприятия,
Вместе с главой Челябинской области автомобильный завод «Урал» сегодня принимает другого почетного гостя - прославленного российского путешественника Федора Конюхов, в одиночку совершившего несколько кругосветных путешествий.
Фото пресс-службы областного правительства