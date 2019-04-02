Алексей Текслер: Внимание к сельхозотрасли со стороны власти будет сохраняться

В преддверии полевого сезона в Южно-Уральском государственном аграрном университете состоялось областное агрономическое совещание, где были поставлены основные задачи в отрасли растениеводства на 2019 год.

В работе совещания принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что регион является не только индустриальным, но и аграрным, и заверил аграриев, что внимание к сельхозотрасли со стороны власти будет сохраняться.

«Челябинская область обладает самыми большими посевными площадями среди уральских регионов, лидирует по совокупным объемам производства сельскохозяйственной продукции, полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность и выходит на экспортные поставки», - отметил Алексей Текслер.

Необходимость сохранить приоритетность аграрной отрасли Алексей Текслер уже обозначил на встрече с президентом России Владимиром Путиным. В текущем году, как сообщил врио губернатора, до аграриев области ранее, чем обычно, доведены погектарные субсидии. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

С целью организованного проведения посевной кампании до первого июня до сельхозтоваропроизводителей будет доведен один миллиард рублей господдержки.

Посевная площадь в этом году, по предварительной информации, составит 1 миллион 938 тысяч гектаров, на 25 тысяч га больше, чем в 2018 году. Планируется увеличить посевную площадь под зерновыми и зернобобовыми культурами на 14 тысяч гектаров, в том числе на пять тысяч гектаров — под посевами твердой пшеницы. В связи с высокой потребностью в фуражном зерне предприятия увеличивают площади под ячменем на 16,5 тысяч гектаров. Клин масличных культур вновь вырастет почти на 20 тысяч гектаров и составит 180 тысяч гектаров, тем самым приблизится к оптимальному значению — 15% масличных в структуре сева.

В этом году температурный режим на весну и лето обещает быть выше прошлогоднего. Запасы продуктивной влаги в почве на сегодня составляют только 58-81 % от нормы. В связи с этим ставится задача оптимизировать все ресурсы и провести сев в более ранние сроки. С середины апреля необходимо начать работы в полях по влагозадержанию. Основной сев должен быть завершён не позднее первого июня.