Оператор мобильной связи Tele2 протестировал свои новые возможности

Оператор мобильной связи Tele2, совместно с фирмой Ericsson и «Ростелекомом» исследовали возможности технологий NB-IoT для энергетического сектора. Тестирование проходило в Москве и Санкт-Петербурге на базе LTE-сети Tele2. Технологии интернета вещей позволят энергосбытовым компаниям оптимизировать затраты, а потребителям – более комфортно пользоваться их услугами.

Тестовая E2E-сеть NB-IoT была развернута на базе инфраструктуры Tele2 с использованием технических решений Ericsson. В ходе исследований в Москве и Санкт-Петербурге данные от электросчетчиков передавались через LTE-сеть Tele2 на сервер сбора статистики энергетической компании. Для передачи данных использовались модемы со встроенными SIM-картами «Ростелекома». Испытания проходили в рамках соглашения о взаимопонимании и сотрудничестве, подписанного Tele2, Ericsson и «Ростелекомом» в ноябре этого года.

Результаты тестов доказали эффективность E2E-сервиса по сбору и передаче показаний электросчетчиков. Полная автоматизация этого процесса обеспечит высокий экономический эффект для энергосбытовых компаний и позволит сделать пользование услугами энергопотребления более комфортным для потребителей.

В Москве тестирование технологий интернета вещей проводилось в диапазоне 800 МГц. При этом применялось внутриполосное развертывание NB-IoT в полосе шириной 5 МГц. Такой подход позволяет использовать NB-IoT внутри существующих сетей LTE, которые имеют широкое покрытие и позволяют предоставлять услуги интернета вещей высокого качества. В Санкт-Петербурге подключения NB-IoT осуществлялись в LTE-сети Tele2 в диапазоне 1800 МГц.

«Во всех регионах присутствия мы построили высокотехнологичные LTE-сети, позволяющие быстро развернуть NB-IoT и открыть все преимущества «интернета вещей» клиентам. Технологии IoT являются главным драйвером развития энергоэффективности и экологичности устройств, которые используются частными потребителями в домах, - прокомментировал технический директор Tele2 Ритварс Криевс. - Наши тесты продемонстрировали широкие возможности оптимизации процессов в сфере ЖКХ и полезность этих решений для клиентов. В основе архитектуры IoT лежит сеть, которая анализирует информацию и адаптирует работу устройств к потребностям потребителя. E2E-сеть на базе нашей LTE-инфраструктуры выполнила тестовые задания и корректно передала данные на сервер энергосбытовой компании. По мере эволюции технологий устройства будут все активнее взаимодействовать и объединяться в экосистемы, поэтому наши последующие проекты с партнерами ориентированы на применение в различных областях».

До конца 2018 года Tele2, Ericsson и «Ростелеком» планируют развернуть две новые пилотные зоны в жилых домах (более 100 приборов учета) в разных районах Москвы. Компании протестируют сервис на большом количестве электросчетчиков в реальных условиях. Участники проверят точность и полноту передачи данных с электросчетчиков на сервер обработки данных. Так компании хотят подтвердить технологическую готовность сети Tele2 и инфраструктуры «Ростелекома» для предоставления современных услуг компаниям энергетической отрасли. Помимо этого, на базе совместно развернутой инфраструктуры будут прорабатываться пилотные проекты для других отраслей.

Tele2, «Ростелеком» и Ericsson подписали соглашение о взаимопонимании и сотрудничестве в ноябре 2018 года. Согласно его условиям, «Ростелеком» и Tele2 организуют опытные зоны интернета вещей с использованием комплекса технических решений Ericsson на сетевой инфраструктуре Tele2. Реализация различных IoT-сценариев позволит продемонстрировать новейшие технологий связи и возможности их использования в разных отраслях экономики, а также проводить пилотные испытания продуктов и услуг на сетях 5G.

Роман Шульгинов, вице-президент «Ростелекома» по отраслевым решениям:

«Этот пилотный проект – очередной шаг «Ростелекома» на пути развития индустриального интернета и внедрения решений на базе стандарта NB-IoT в промышленных отраслях, - рассказал вице-президент «Ростелекома» по отраслевым вопросам Роман Шульгинов. - Открытость инновациям и способность объединять усилия с партнерами из разных областей, а также собственная инфраструктура передачи и хранения данных позволяют «Ростелекому» предложить рынку практичные, удобные и надежные решения, в том числе и в рамках реализации государственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Стандарт NB-IoT разработан с учетом потребностей устройств интернета вещей. Он позволяет подключать сотни тысяч устройств одновременно, причем технологии энергосбережения и малое энергопотребление обеспечивают работу устройств в течение 10 лет от одной батарейки. Сигнал сети NB-IoT хорошо проникает в труднодоступные места, такие как подвалы и подземные парковки, что открывает потенциал для обслуживания до десяти тысяч устройств

в зоне действия одной базовой станции. Технические особенности стандарта NB-IoT позволяют создавать и развивать различные промышленные и потребительские сценарии для широкого круга отраслей: «умных» зданий, «умного» промышленного производства, оптимизации инфраструктуры ЖКХ, защиты окружающей среды, повышения безопасности дорожного движения и многих других.

Зоран Лукович, вице-президент «Интернет вещей открывает широкие перспективы для улучшения качества жизни людей, развития всех отраслей промышленности и роста экономики. По данным Ericsson Mobility Report, к 2023 году в мире будет более 3,5 миллиардов подключенных к интернету вещей устройств. – заявил вице-президент Ericsson по развитию бизнеса с Tele2 и «Ростелеком» Зоран Лукович. - При этом внедрение IoT во всех отраслях будет происходить, в первую очередь, на базе мобильных технологий 5G. Наши пилотные проекты в области интернета вещей, реализуемые совместно с «Ростелекомом» и Tele2, позволят жителям российских городов первыми оценить преимущества, которые дают новые технологии».