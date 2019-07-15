АО «УралАвтодор» закупил новую спецтехнику для обслуживания дорог М-5 «Урал» и P-254 «Иртыш»

АО «УралАвтодор» приобрело 8 единиц новой специализированной техники, которая будет обслуживать участки автодорог, расположенные на федеральных трассах М-5 «Урал» и P-254 «Иртыш» в Челябинской области.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, в настоящее время в собственности АО «УралАвтодор» порядка 250 машин. Автопарк предприятия пополнился универсальными тракторами Беларусь 82.1 с навесным оборудованием для окашивания обочин КРН 2.1И, а также косилками на манипуляторе. Поставщиком выступил проверенный партнер компании – завод «СпецАгрегат».

«Трактор Беларусь – идеальное соотношение цены и качества. Он прост в обслуживании и эксплуатации, практически не убиваем, к нему всегда найдутся запчасти, а значит при поломке техники простой минимален. Кроме того, этот трактор многофункционален – к нему можно найти любое прицепное и навесное оборудование. Он без труда справится с уборкой обочин и проезжей части, а также разбрасыванием реагентов и транспортировкой мусора. Его можно использовать как летом, так и зимой», – рассказал технический директор АО «УралАвтодор» Александр Заболотских.

На предприятии отметили, закупка тракторов Беларусь 82.1 была произведена в рамках планомерного обновления и расширения автопарка спецтехники предприятия.