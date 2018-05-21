Автошколу из Челябинска обвинили в недобросовестной конкуренции. «Учебный центр Перспектива» должен прекратить распространение некорректных сведений.

Челябинское УФАС России установило в действиях АНО ДПО «Учебный центр Перспектива» признаки недобросовестной конкуренции при распространении на своем сайте информации: «Лидер среди автошкол Челябинска в обучении по категориям «А» и «В» уже больше 16 лет».

Так, в данном сообщении отсутствуют сведения, подтверждающие лидерство автошколы, а также конкретные характеристики или параметры, по которым осуществляется сравнение.

«Кроме того, антимонопольной службой получены данные, что автошкола зарегистрирована в качестве юридического лица в 2015 году, то есть осуществляет свою деятельность на рынке 13 лет, а не 16 лет, как указано на интернет-ресурсе. Каких-либо документальных доказательств того, что автошкола «Перспектива» АНО ДПО «Учебный центр Перспектива» является лидером среди автошкол Челябинска в обучении по категориям А и В, в антимонопольную службу не представлено», - говорится в сообщении УФАС по Челябинской области.

Таким образом, ведомство подтвердило обоснованность доводов гражданина, обратившегося с заявлением о недопустимости распространения данных сведений в такой форме - без указания параметров сравнения и их объективного подтверждения.

Челябинское УФАС России выдало автошколе предупреждение, которое должно быть исполнено до 30 июня 2018 года.